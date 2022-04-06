كأس رئيس الدولة للجوجيتسو في أبوظبي الجمعة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن اكتمال الاستعدادات لانطلاق كأس صاحب السموّ رئيس الدولة للجوجيتسو، يوم الجمعة المقبل، بمنافسات البنين والبنات تحت 16 عاماً لفئة «الناشئين»، وذلك في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية. وقال الأمين العام لاتحاد الجوجيتسو، فهد علي الشامسي: «يسعدنا أن نشهد انطلاقة كأس رئيس الدولة للجوجيتسو في الأيام القليلة المقبلة خلال الشهر الفضيل، حيث تعدّ البطولة الأغلى على الساحة المحلية، وتحظى بمكانة استثنائية في قلوب اللاعبين ومجتمع الجوجيتسو بشكل عام». وأضاف: «يتميز نظام البطولة هذا العام ببعض التطوّرات المهمة، التي تسهم في رفع معدلات المنافسة وجودة الأداء، من خلال الفصل بين منافسات الفئات تحت 16 عاماً، وتحت 18، وفوق 18 عاماً، لضمان أكبر تمثيل للاعبين واللاعبات، والتركيز بشكل كبير على كل فئة على حدة، وهو ما يواكب رؤية الاتحاد في التركيز على كل المراحل السنية، وتوفير بيئة للكشف عن الكفاءات والمواهب».

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