بني ياس يواجه الظفرة ودياً في الشامخة

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

يخوض فريقا بني ياس والظفرة تجربة ودية فيما بينهما وذلك في الساعة 05:45 من عصر اليوم الجمعة على ملعب الشامخة في أبوظبي ضمن التحضيرات لما تبقى من الموسم الحالي.

وذكر الحساب الرسمي لنادي بني ياس صباح اليوم (الجمعة) أن "السماوي" سيؤدي تجربة ودية أمام الظفرة مستفيداً من فترة التوقف الدولي الحالية.

ويحتل بني ياس المركز السادس برصيد 28 نقطة في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، في حين يصارع الظفرة على البقاء، إذ يجلس في المركز الثاني عشر وفي رصيده نقطة فقط.

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