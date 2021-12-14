كأس رئيس الدولة للجوجيتسو تعلن عن بطل الموسم الجمعة المقبل

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن اتحاد الجوجيتسو عن إقامة الجولتين الثانية والختامية من بطولة كأس رئيس الدولة للجوجيتسو، في صالة جوجيتسو أرينا في أبوظبي يومي الخميس والجمعة الموافقين 16 و17 ديسمبر الجاري.

ويشارك في هاتين الجولتين عدد من اللاعبين واللاعبات من مختلف الأوزان للتنافس بنظام الحزام المفتوح، ضمن فئات الناشئين تحت 16 عاماً، والشباب تحت 18 عاماً والكبار فوق 18 عاماً.

وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو يوسف البطران في تصريحات صحافية: أن «الموسم الرياضي الحالي شهد العديد من النجاحات والإنجازات على مختلف الأصعدة، وأن أجندته كانت حافلة بالكثير من البطولات المحلية والعالمية التي شهدت مشاركة بارزة لمجموعة من أهم اللاعبين المحترفين المواطنين وعلى مستوى العالم».

وأوضح أن «كأس رئيس الدولة للجوجيتسو تمثل درة تاج البطولات المحلية، وتحظى بمكانة استثنائية في قلوب الجميع، وتسهم في رفد المنتخبات الوطنية بعدد كبير من المواهب التي تتطلع إلى تثبيت أقدامها في المنافسات، ومساعدة أنديتها على اعتلاء منصة التتويج والظفر باللقب الأغلى، فضلاً عن حالة الحراك القوية في المنافسة المحلية وهي التي تحفز الأندية على التطور الدائم واستدامة العمل بما يصبّ في النهاية في صالح المنتخبات، وأن المسابقات المحلية إجمالاً شهدت الكثير من التطور في السنوات الأخيرة، وأسهمت في توسيع قاعدة الممارسة للعبة في الدولة». وتشهد الجولة الثانية من كأس رئيس الدولة للجوجيتسو مشاركة خمسة أندية تتنافس في ما بينها لضمان حجز موقعها في الجولة الختامية، علماً أن الجولة النهائية ستقتصر المشاركة فيها على الأندية الثلاثة المتأهلة للمنافسة على اللقب.

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