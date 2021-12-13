الكشف عن بطل كأس رئيس الدولة للجوجيتسو الجمعة المقبل

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، عن إقامة الجولتين الثانية والختامية من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو في صالة جوجيتسو أرينا بالعاصمة أبوظبي يومي الخميس والجمعة الموافقين 16، و17 ديسمبر الجاري. ويشارك في هاتين الجولتين عدد من اللاعبين واللاعبات من مختلف الأوزان للتنافس بنظام الحزام المفتوح، ضمن فئات الناشئين تحت 16 عاماً والشباب تحت 18 عاما والكبار فوق 18 عاما.

وأكد يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو أن الموسم الرياضي الحالي شهد العديد من النجاحات والإنجازات على مختلف الأصعدة، وأن أجندته كانت حافلة بالكثير من البطولات المحلية والعالمية التي شهدت مشاركة بارزة لمجموعة من أهم اللاعبين المحترفين المواطنين وعلى مستوى العالم.

وأوضح أن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو تمثل درة تاج البطولات المحلية، وتحظى بمكانة استثنائية في قلوب الجميع، وتساهم في رفد المنتخبات الوطنية بعدد كبير من المواهب التي تتطلع إلى تثبيت أقدامها في المنافسات، ومساعدة أنديتها على اعتلاء منصة التتويج والظفر باللقب الأغلى، فضلا عن حالة الحراك القوية في المنافسة المحلية وهي التي تحفز الأندية على التطور الدائم واستدامة العمل بما يصب في النهاية في صالح المنتخبات، وأن المسابقات المحلية إجمالا شهدت الكثير من التطور في السنوات الأخيرة، وساهمت في توسيع قاعدة الممارسة للعبة في الدولة.

وأضاف:"بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة في نسختها الجديدة أفسحت المجال أمام مشاركة بنات الوطن في منافساتها للمرة الأولى، حيث قدّمن أداء راقيا في الجولة الافتتاحية التي أقيمت في مايو الماضي، وساهمن بشكل كبير في إضفاء مزيد من الحماس والتشويق على أجواء المنافسة، وهو ما يواكب رؤية وجهود الاتحاد في تعزيز انتشار هذه الرياضة بين مختلف الشرائح المجتمعية التي تمثل المرأة إحدى أهم ركائزها.

وتشهد الجولة الثانية من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو مشاركة خمسة أندية تتنافس فيما بينها لضمان حجز موقعها في الجولة الختامية، علما أن الجولة النهائية ستقتصر المشاركة فيها على الأندية الثلاثة المتأهلة للمنافسة على اللقب.

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