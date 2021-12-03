تعرف إلى مباريات اليوم في كأس العرب بتوقيت الإمارات

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

تقام اليوم الجمعة، أربع مباريات من العيار الثقيل ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لمنافسات كأس العرب لكرة القدم المقامة في الدوحة.

ويخوض المنتخب البحريني مواجهة من العيار الثقيل أمام منافسه العراقي في الساعة 02:00 بتوقيت الإمارات على ملعب الثمامة.

وفي المباراة الأخرى، يبحث المنتخب العماني عن التعويض أمام نظيره القطري في الساعة 05:00 على استاد المدينة الجامعية.

ويتطلع المنتخب الوطني الإماراتي للحصول على بطاقة التأهل المبكر في مواجهة موريتانيا التي تقام في الساعة 08:00 على استاد 947.

وفي المواجهة الأخيرة، تخوض تونس مواجهة مفصلية أمام سورية في الساعة 11:00 على استاد البيت.



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