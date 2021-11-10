مجموعة بنك أبوظبي الأول شريكاً لاتحاد الإمارات للجوجيتسو

المصدر: الإمارات اليوم

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن توقيع اتفاقية شراكة مع بنك أبوظبي الأول، حيث ينضم البنك بموجبها إلى الشركاء الذهبيين للاتحاد. وجرى الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي، حيث وقّع الاتفاقية من جانب اتحاد الجوجيتسو فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي، ومن جانب بنك أبوظبي الأول فتون المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في دولة الإمارات لدى بنك أبوظبي الأول، وذلك بحضور عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وهناء الرستماني الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول.

وسيقدم بنك أبوظبي الأول بموجب الاتفاقية الدعم لمختلف أنشطة الاتحاد، حيث يشارك البنك في دعم النُسخة الثالثة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، والتي ينظمها اتحاد الجوجيتسو بين 14-19 نوفمبر في جوجيتسو أرينا بأبوظبي.

وتستضيف أبوظبي خلال شهر نوفمبر سلسلة من أبرز البطولات الجوجيتسو على مستوى العالم والتي تسهم في تعزيز مكانة العاصمة كموطن للجوجيتسو ووجهة مثالية لاحتضان أهم الأحداث والفعاليات العالمية. وبعد استضافتها لبطولة العالم للجوجيتسو بين 3-11 نوفمبر، تستضيف عاصمة الجوجيتسو بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بين 14-19 نوفمبر. وستقوم مجموعة بنك أبوظبي الأول بدعم جهود الاتحاد في عدد من أبرز البطولات المحلية والعالمية للاتحاد خلال الموسم القادم.

وتشّكل الفعاليتان منصة مثالية لمواصلة الارتقاء بمهاراتهم. ويُشارك في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 4,000 لاعباً من أكثر من 90 دولة، وتشكّل البطولة فرصةً مثاليةً للاعبين للارتقاء بمراكزهم في التصنيف المعتمد من قبل اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

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