2000 لاعب ولاعبة من 65 دولة يشاركون في بطولة العالم للجوجيتسو بأبوظبي

المصدر: الإمارات اليوم

تنطلق غدا منافسات بطولة العالم للجوجيتسو تحت مظلة الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وينظمها اتحاد الإمارات بمشاركة نحو 2000 لاعب من 65 دولة، في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية وتستمر حتى 11 الجاري. ومن ضمن قائمة الدول الأبرز المشاركة في البطولة كل من دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والكويت ومصر والعراق والمغرب وتونس والبرازيل وكولومبيا والنمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وإسرائيل وكازاخستان وأوكرانيا، ورومانيا وتايلاند وأنغولا. وتشهد هذه النسخة أكبر مشاركة في تاريخ البطولة على صعيد اللاعبين والدول.

وتبدأ منافسات الساعة 9 صباحا بنزالات الأدوار التمهيدية للرجال والسيدات تحت 16 سنة، وتحت 18 سنة، وتحت 21 سنة، والمواجهات المزدوجة والمختلطة والقتال الاستعراضي للسيدات والرجال من فئة الكبار حصرا وتستمر حتى الساعة 3،30 عصرا وتقام على 5 أبسطة. وتستأنف الفترة الثانية للمتأهلين عن نفس الفئات عند الساعة الرابعة حتى السادسة، حيث تقام الأدوار النهائية على بساطين.

وقد بدأت أعمال التسجيل الرسمي ومراجعة البيانات صباح اليوم في صالة جوجيتسو أرينا، لمعظم الفئات المشاركة، متبوعة بإجراءات الوزن الرسمية، تحت إشراف طاقم التحكيم الدولي الذي تم ترشيحه من قبل الاتحاد الدولي لتولي التحكيم بالبطولة وفقا لأفضل المعايير المتبعة على صعيد الخبرة والكفاءة.

بدوره قال محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو:" في الوقت الذي نستقبل ضيوفنا من جميع أنحاء العالم، نحتفل مع أبناء الوطن بيوم العلم الإماراتي رمز وحدتنا وعزتنا في كنف قيادة حكيمة صعدت بنا سلّم المجد، ومهّدت أمام أبنائها طريق التقدم والارتقاء حتى أصبحت الإمارات مقصدا للطامحين والمبتكرين وصنّاع المستقبل، وعندما يتواكب يوم العلم مع انطلاقة منافسات البطولة العالمية في أبوظبي فهذه رسالة تفاؤل بأن أبطال الامارات سوف يكونوا على الموعد ويحصدون الميداليات التي تواصل مسيرتهم في التميز والإبداع".

وأضاف:" ترسخ استضافة أبوظبي لكبرى البطولات العالمية مكانتها التي وصلت إليها بكفاءة واقتدار كعاصمة عالمية للجوجيتسو، وقدراتها الفائقة وبنيتها المتطورة التي تؤهلها لاحتضان شباب العالم في أجواء من المحبة والتسامح.



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