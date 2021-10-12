بطولة التحدي لجوجيتسو البراعم والواعدين تنطلق الجمعة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن اتحاد الجوجيتسو عن تنظيم بطولة التحدي للجوجيتسو يومي الجمعة والسبت المقبلين في «جوجيتسو أرينا» بأبوظبي، بمشاركة مئات الأطفال من الفئات السنية بين 4 و15 عاماً.

وقال مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجوجيتسو مبارك المنهالي، في تصريحات صحافية، إن «فئتي البراعم والواعدين تمثلان أحد أهم مرتكزات استراتيجية الاتحاد المستقبلية، الرامية إلى إيجاد جيل قوي وقادر على المنافسة والوقوف على منصات التتويج العالمية، وتعزيز المكتسبات التي حققها جوجيتسو الإمارات خلال العقد الماضي».

وبطولة التحدي مخصصة حصراً لحملة الأحزمة الأبيض والرمادي والأصفر والبرتقالي والأخضر.

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