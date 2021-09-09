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    اتحاد الجوجيتسو يُنظم معسكرين تدريبيين لرجال وسيدات المنتخب

    28 لاعباً ولاعبة يشاركون في المعسكر. من المصدر

    المصدر:
    • أبوظبي ■ الإمارات اليوم
    التاريخ:

    كشف اتحاد الجوجيتسو عن تنظيم معسكر تدريبي مغلق لمنتخب الإمارات للجوجيتسو، استعداداً للمشاركة في الدورة الخامسة من بطولة آسيا للجوجيتسو، التي تنطلق بصالة جوجيتسو أرينا في أبوظبي من 13 إلى 16 الجاري.

    وذكر اتحاد الجوجيتسو: «يتطلع المنتخب الوطني، الذي يتكون مناصفة من 28 من ألمع اللاعبين واللاعبات على مستوى الدولة، لانطلاق المنافسات على مدار اليومين الأولين من البطولة، التي يستضيفها اتحاد الجوجيتسو، وتفتح أبواب المشاركة في منافساتها ضمن فئة الكبار (فوق 18 عاماً) أمام نُخبة رياضيي الجوجيتسو من الرجال والسيدات في القارة الآسيوية».

    وتقام تدريبات المعسكر المغلق، المخصص لفئة الرجال، في مركز مبادلة الرياضي بمنطقة الباهية، حيث انضم إليه 10 لاعبين من خارج الدولة للمشاركة في التدريبات، بينما يقام معسكر السيدات في «جوجيتسو أرينا» بمدينة زايد الرياضية، مع انضمام أربع لاعبات من خارج الدولة للتدريبات.

    من جانبه، قال المدير الفني لمنتخب الجوجيتسو، رامون ليموس: «واثق تماماً بقدرة أعضاء المنتخب الوطني على المنافسة على أعلى المستويات في البطولة، ونحن فخورون بإنجازات منتخب الرجال في ميامي، الشهر الماضي».

    فاز نجوم المنتخب بـ13 ميدالية في ميامي (أربع ذهبيات وست فضيات وثلاث برونزيات)، وشارك في المنافسات 300 من حاملي الحزام البنفسجي والبني والأسود.

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