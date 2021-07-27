الشارقة يعلن التعاقد مع الكونغولي مالانغو لـ3 مواسم

المصدر: الإمارات اليوم

أعلن نادي الشارقة من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم التعاقد مع مهاجم فريق الرجاء البيضاوي المغربي، الدولي الكونغولي بين مالانغو، بعقد لـثلاثة مواسم، دون الكشف عن تفاصيل أخرى. ويبلغ مالانغو 27 عاما، ويعتبر من المهاجمين البارزين في الرجاء، ومن الذين قدموا مستويات مميزة، وأسهم بشكل كبير في تتويج الرجاء بكأس الاتحاد الافريقي للموسم المنصرم.

ومن المرتقب أن يكمل مالانغو القطعة المتبقية في هجوم الشارقة، بعد التعاقدات الاخيرة، من خلال شراء عقد البرازيلي كايو، وكذلك التعاقد مع البرازيلي بيرنارد، لاعب فريق إيفرتون الإنجليزي، ويأتي ذلك في إطار تعويض رحيل البرازيلي إيغور إلى الاتحاد السعودي، وكذلك لتعويض مكان القناص البرازيلي سواريز العائد إلى بلاده لأسباب صحية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news