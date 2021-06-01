اتحاد الجوجيتسو ورابطة أبوظبي للمحترفين يطلقان بطولة الإمارات الوطنية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

يستعد اتحاد الجوجيتسو لإطلاق «بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو - دبي» ضمن سلسلة دوري رابطة أبوظبي للمحترفين، التي سينظمها الاتحاد في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر بدبي يومي 4 و5 يونيو المقبل.

وقال بيان صحافي: «تتيح البطولة الجديدة للاعبين من أبناء الدولة فرصة الاحتكاك بنخبة لاعبي العالم من مُختلف الأحزمة والأوزان، في مشهد مصغر لبطولة أبوظبي العالمية للمحترفين وسلسلة بطولات أبوظبي جراند سلام، كما أنها تأتي في توقيت مميز لاختبار مدى جاهزية اللاعبين واستعدادهم لخوض الاستحقاقات الإقليمية والقارية المقبلة».

وأكد مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجوجيتسو مبارك المنهالي، أن البطولة تمثل منصة مهمة لاستقطاب مجموعة من المواهب العالمية.

وشدد المنهالي على أن البطولة الجديدة تأتي عقب النجاح الكبير الذي حققته «بطولة الإمارات الدولية لمحترفي الجوجيتسو - أبوظبي» في نسختها الأولى التي أقيمت في صالة جوجيتسو أرينا شهر مارس الماضي.

وأوضح المنهالي أن توقيت البطولة مثالي، إذ يستعد اللاعبون للعديد من الاستحقاقات المهمة المقبلة، منها الجولة الرابعة من بطولتي كأس نائب رئيس الدولة وأم الإمارات للجوجيتسو التي دخلت في مراحل الحسم، إلى جانب الجولة الآسيوية التي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع رابطة أبوظبي للمحترفين في شهر يوليو المقبل.

وسيتنافس حاملو الحزام الأزرق ضمن فئات الشباب والكبار والأساتذة يوم الجمعة المقبل، بينما تنطلق منافسات حاملي أحزمة البنفسجي والبني والأسود من الفئات ذاتها في اليوم التالي. وستدخل البطولة ضمن التصنيف السنوي المعتمد في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، حيث تمنح للفائز بها 1000 نقطة تصنيفية عن كُل فئة.

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