مدرب الظفرة: غير راضون على وضعنا وكان موسماً للنسيان

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

أعرب مدرب فريق الظفرة، السوري محمد قويض عن أمله في أن يتحسن أداء الفريق في الموسم المقبل وان يكون أحسن حالاً من الحالي، مؤكداً انهم غير راضين على الأداء وأن الموسم الذي يسدل الستار عليه بمواجهة الوصل مساء يوم الثلاثاء هو للنسيان.

وقال في المؤتمر الصحافي مساء يوم الأحد: "نتمنى أن نظهر بشكل جيد خلال مباراة الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي، بالنسبة لي فإن الموسم الحالي للنسيان لقد مررنا فيه الفريق بعقبات ومطبات وتغييرات على مستوى الأجهزة الفنية".

ولدى فريق الظفرة في رصيده 21 نقطة ويحتل حالياً المركز الحادي عشر في جدول الترتيب.

وأضاف مدرب الظفرة: " لا أحد راض عن أداء الفريق لا إدارة ولا الجهاز الفني ولا حتى اللاعبين أنفسهم، لكن يجب علينا أن ننظر إلى المحصلة الإيجابية وهي أننا استطعنا تجنب الهبوط".

وكشف قويض أن الفريق كان يحسب الجولات والمباريات حساباً دقيقاً قبل تأمين وضعه بيد وأنه وفي آخر أربع جولات وبعد التأمين أصبح يمنح فرصة المشاركة اللاعبين الشباب الذين لم يشاركوا من قبل حتى يتمكن من الوقوف على مستوياتهم لتحديد استمراريتهم من عدمها خلال الموسم الجديد.

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