مدرب الظفرة قبل لقاء بني ياس: نحن نفكر في الموسم القادم منذ الآن

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

قال مدرب فريق الظفرة، السوري محمد قويض إن فريه بدأ التفكير للموسم القادم منذ الآن وذلك من خلال اتاحة الفرص للاعبين للتعرف على مستوياتهم أكبر خاصة وأن "فارس الظفرة" نجح في تثبيت أقدامه في دوري الخليج العربي لكرة القدم قبل جولتين.

وأضاف في المؤتمر الصحافي قبل لقاء بني ياس المقرر يوم الجمعة على استاد حمدان بن زايد ضمن الجولة 25 للدوري: "فريقي ومنذ مباراة حتا في بدأ في التفكير في الموسم الجديد وذلك بإتاحة الفرصة لبعض اللاعبين بغرض معرفة من يستمر في الفريق أو من يغادر".

وقال مدرب الظفرة أنه يدرك أن المباراة ستكون محط كل الأنظار بسبب تأثيرها على صراع الصدارة وأهميتها الكبيرة بالنسبة لفريق بني ياس، وتابع: "بالنسبة لنا سندخل المباراة دون هواجس بعكس المنافس والذي سيخوضها وعينه على الصدارة".

وأكد قويض خلال المؤتمر الصحفي أنه يتوقع ان تكون هناك ندية في المباراة وأنه يضع في اعتباره قوة المنافس الذي اختلف كثيرا عن المواسم السابقة، وأشار إلى خطورة بني ياس تكون أكبر حينما يحصل على المساحات.

وأختتم: "هناك عدد من مصادر الخطورة في بني ياس مثل اللاعب جواو بيدرو وسهيل النوبي إلى جانب سواريز وفواز عوانة".

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