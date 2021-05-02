قويض: الظفرة يخوض مبارياته المتبقية دون ضغوط

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

قال مدرب فريق الظفرة، السوري محمد قويض إن فريقه سيخوض المباريات المتبقية من الموسم بداية من لقاء النصر مساء الغد من دون أي ضغوط وذلك عقب نجاح الفريق في حسم موقفه من صراع الهبوط وهو ما يجعله يؤدي اللقاءات الثلاث بهدف التحضير للموسم الجديد بصورة مبكرة وفقاً لرؤية إدارة شركة كرة القدم بالنادي.

وأوضح المدرب في المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم السبت أن فترة التوقف الطويلة وتزامن المباريات مع شهر رمضان جعله يؤدي التدريبات في الفترة الماضية عقب الإفطار، وقال: "حرصنا على التدرب في نفس توقيت المباراة والذي أرى أنه غير مناسب لإقامة اللقاءات نظراً لقربه من توقيت الإفطار".

وحول منافسه فريق النصر، قال محمد قويض: "أتوقع أن تكون مواجهة قوية، النصر لديه عناصر يمكن أن تصنع الفارق في أي وقت خلال المباراة مثل ضياء السبع وتوزي ومنديز ومهدي عبيد مشيراً إلى توازن النصر الدفاعي".

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