الإمارات تحصد 34 ميدالية في افتتاح بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

انطلقت أمس النسخة 12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث شهد اليوم الأول تألقا لافتا للاعبي عدد من الدول في ختام منافسات الناشئين التي أقيمت في صالة جوجيتسو آرينا بالعاصمة أبوظبي.

وشارك في منافسات اليوم الأول من البطولة 400 رياضي ورياضية من فئة الناشئين دون 18 عاما من حملة الحزام الأزرق، يمثلون دولا وأكاديميات من مختلف أنحاء العالم، وهو الأمر الذي يرسخ ثقة اللاعبين بقدرة دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي على توفير تجربة فريدة من الأمن والأمان، ويؤكد المكانة العالمية الرفيعة التي أصبحت تحتلها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

وقدّم لاعبو الإمارات أداء رائعا أثناء المنافسات ونجحوا في تحقيق 34 ميدالية ملونة بواقع 12 ذهبية، و12 فضية، و10 برونزية ما يؤكد على وجود قاعدة راسخة للمواهب الناشئة القادرة على مواصلة مسيرة الإنجازات الوطنية ورفع علم الدولة في المحافل والبطولات العالمية.

وضمّت قائمة أبرز الشخصيات التي تابعت منافسات الناشئين في اليوم الأول من بطولة أبوظبي العالمية، المهندس حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، وعبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين المحلي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومحمد بو عبيد نائب رئيس لدى شركة أدنوك للتكرير، والأمين العام للاتحاد فهد علي الشامسي، ومحمد بو عبيد والسيد مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية، وطارق البحري مدير إدارة الخدمات المساندة، ومحمد المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال في اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وأكد عبد المنعم الهاشمي أن مجتمع الجوجيتسو يعيش لحظات فرح حقيقية لعودة هذه البطولة الأهم على الساحة العالمية، منوها بالرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي أرست دعائم تطور جوجيتسو الإمارات على المستويين المحلي والآسيوي والدولي، حتى أصبحت أبوظبي عاصمة الجوجيتسو وأحد أبرز صناع القرار العالميين.

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