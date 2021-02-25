"الأمن الجنائي" بشرطة أبوظبي يحرز لقب بطولة السباحة والإنقاذ

المصدر: الإمارات اليوم

توج العميد دكتور خلفان سلطان الكندي، نائب مدير قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، فريق قطاع الأمن الجنائي بالمركز الأول لبطولة السباحة والإنقاذ، والتي أقيمت في جزيرة الحديريات بأبوظبي، ضمن درع معالي قائد عام شرطة أبوظبي للتفوق الرياضي للموسم 2020-2021، وتضمنت سباحة بحر تتابع بمشاركة 7 فرق يمثلون القطاعات الشرطية.

وحاز فريق أكاديمية سيف بن زايد المركز الثاني، وفاز فريق قطاع شؤون الأمن والمنافذ بالمركز الثالث، وتضمنت البطولة السباحة والإنقاذ في البحر لمسافة 1800 متر بنظام التتابع يتكون كل فريق من 3 لاعبين.

وأشاد نائب مدير قطاع الموارد البشرية باللياقة البدنية والفنية التي تحلى بها المتسابقون، مؤكداً دعم القيادة الشرطية لمثل هذه السباقات، بهدف رفع الكفاءة البدنية والذهنية للمنتسبين لافتاً إلى اهتمام شرطة أبوظبي بالارتقاء بمنظومة الرياضة وتشجيع وتحفيز كافة المنتسبين على تحقيق النتائج المتميزة والمشاركة في مختلف البطولات الرياضية.

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