مذكرة لتبادل الخبرات والبرامج بين «جوجيتسو الإمارات» والاتحاد الإسرائيلي

المصدر: أبوظبي - وام

وقع الاتحادان الإماراتي والإسرائيلي للجوجيتسو مذكرة تعاون، لتطوير هذه الرياضة في البلدين، من خلال العديد من المبادرات والبرامج المشتركة، لتمكين اللاعبين والمدربين والإداريين في الإمارات وإسرائيل عبر المسابقات والبرامج التدريبية.

جاء توقيع مذكرة التعاون على هامش بطولة الاتحاد للجوجيتسو، التي استضافتها جوجيتسو أرينا بأبوظبي أمس، بحضور رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، عبدالمنعم الهاشمي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الإسرائيلي للجوجيتسو إيريز ألروي، ونائب رئيس اتحاد الإمارات محمد الظاهري، وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات سميرة الرميثي، والأمين العام لاتحاد الإمارات فهد الشامسي، والرئيس التنفيذي للاتحاد الإسرائيلي إليشا بوبلنجر.

وتتضمن مذكرة التعاون التزام الطرفين بالعمل على تنمية وتطوير وتمكين هذه الرياضة في البلدين، وكل أنحاء العالم، وتبادل إقامة معسكرات التدريب المشتركة للمنتخبات الوطنية الإماراتية والإسرائيلية والرياضيين المحترفين، إلى جانب البطولات الخاصة التي ينظمها البلدان، كما تنص المذكرة على تبادل الخبرات الفنية وعقد ورش عمل للأطقم التحكيمية والإدارية.

وقال عبدالمنعم الهاشمي: «تأتي الاتفاقية ترجمة حقيقية على أرض الواقع لمعاهدة السلام التي وقعت بين البلدين في سبتمبر الماضي، وتأكيداً واضحاً على تعزيز الشراكة والتعاون بيننا في كل المجالات بما فيها المجال الرياضي».

وأضاف: «نفتخر بتجربتنا الناجحة في نشر وتطوير رياضة الجوجيتسو بالمدارس والأندية ومختلف مؤسسات الدولة والأكاديميات الخاصة، بما جعلها نموذجاً يحتذى في آسيا والعالم، ونعتبرها ملكاً للجميع من أجل الاستفادة منها».

من جانبه، أكد إيريز ألروي أهمية الاتفاقية في تعزيز شعبية الجوجيتسو بإسرائيل، وقال: «تمتلك الإمارات مكانة مهمة في مشهد رياضة الجوجيتسو، وتتيح لنا هذه الاتفاقية العمل مع عدد من أفضل الرياضيين والحكام والإداريين في العالم، وسيجني مجتمع الجوجيتسو الإسرائيلي فوائد كبيرة من هذا التعاون المهم، الذي سيعزز أيضاً الروابط بين الشعبين، ونتطلع إلى الاستفادة من معارف وخبرات مجتمع الجوجيتسو الإماراتي، والعمل معاً لتطوير هذه الرياضة المميزة».

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