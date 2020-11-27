منصور بن محمد: وداعاً مارادونا.. لقد فقد العالم أسطورة

المصدر: دبي - وام

عبّر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، عن تأثره لوفاة أيقونة كرة القدم، دييغو أرماندو مارادونا، حيث كتب على حسابه الشخصي على «تويتر»: «وداعاً دييغو مارادونا.. لقد فقد العالم أسطورة.. نحن فخورون بأنه شارك موهبته معنا هنا في الإمارات.. خالص تعازينا إلى أسرته ومحبيه».

ارتبط اسم مارادونا كثيراً في العقد الأخير بمدينة دبي، التي عاش فيها ما يقرب من ست سنوات، وانطلاقاً منها خاض تجربتين تدريبيتين مع الوصل والفجيرة، كما عمل لفترة تراوح بين ثلاث وأربع سنوات مستشاراً لمجلس دبي الرياضي، وسفيراً للرياضة في دبي.

وخيّم الحزن، أول من أمس، على نادي الوصل الذي دربه مارادونا في موسم 2011 - 2012، ونشر النادي على حسابه الرسمي في «تويتر» صورة للراحل بقميص الوصل، معلقاً عليها بكلمات مؤثرة «وداعاً أيها الأسطورة».

وودّعه أيضاً نادي الفجيرة الذي دربه مارادونا في موسم 2017-2018، وكتب على حسابه في «تويتر»: «كانت أيام جميلة، ذكريات لا تنسى سيخلدها التاريخ بأن أفضل من لمس كرة القدم كان هنا في الفجيرة، وداعاً يا أسطورة».

وسبق لمارادونا في مناسبات عديدة أن عبّر عن حبه وتقديره لأهل الإمارات في كل المناسبات، بل حرص على ارتداء الزي الوطني الإماراتي في أكثر من حدث، وشارك في المناسبات الوطنية.

وكانت صور مارادونا مع كل اللاعبين والمدربين والإداريين والإعلاميين في الإمارات الذين التقطوها معه، هي الأكثر انتشاراً في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، حيث ارتبط بمشاعر الود والمحبة مع كل من اقترب منه، وترك لديه أثراً طيباً.

- عبّر مارادونا في مناسبات عدة عن حبه للإمارات، وشارك في العديد من المناسبات الوطنية.

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