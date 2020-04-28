منتخب الإمارات للجوجيتسو الأول في آسيا الذي يستأنف نشاطه.. ويتخذ كافة الإجراءات ضد "كورونا"

المصدر: الإمارات اليوم

تدشن منتخبات الجوجيتسو ( ناشئين – شباب – كبار) معسكرها التدريبي المغلق غدا في فندق نادي ضباط القوات المسلحة مع اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتجنب عدوى فيروس كورونا، وذلك من خلال إخضاع كل اللاعبين للفحوص الطبية اللازمة من أجل التأكد من خلوهم من أي إصابات فيروسية، مع الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي بينهم، ثم تسليم كل منهم غرفته المجهزة بالفندق، والتي سيعزل فيها، انتظارا لنتائج الفحص التي ستشرف عليها الجهات الصحية المختصة واتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وسيكون منتخب الجوجيتسو هو الأول في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وآسيا، الذي سيقيم معسكرا مغلقا بعد توقف النشاط في الشهرين الأخيرين، حيث تضم قائمة منتخبات الناشئين والشباب والرجال 43 لاعبا.

وأكد مدير الإدارة الفنية مبارك صالح المنهالي أن اتحاد الإمارات للجوجيتسو يتعامل بإيجابية مع كل المعطيات، وأنه يحرص دائما على أن يكون في المقدمة بالأفكار والمبادرات التي ترفع من الروح المعنوية وتبث الروح الإيجابية في المجتمع، مع الحرص الشديد على توفير أعلى درجات الوقاية بأعلى المعايير المعتمدة للاعبين والمدربين والإداريين لأنهم أهم ما نملك. وقال: المعسكر يأتي تنفيذا لتوجيهات وقرارات مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه الأخير الذي عقد الأسبوع الماضي، وبعد استلام نتائج الفحص الطبي لكل اللاعبين، والتأكد من سلامتهم سوف يعتمد البرنامج التدريبي الكامل لهم بواقع حصتين تدريبيتين في اليوم، إحداهما بدنية خفيفة قبل الإفطار، والثانية في المساء مدتها ساعتين من العاشرة إلى الثانية عشرة مساء تركز على الجوانب الفنية والمهارية وحركات الجوجيتسو.

وأضاف المنهالي: الفحوصات الطبية ستجري بشكل معتاد من آن لآخر داخل المعسكر للإطمئنان باستمرار على اللاعبين والأجهزة الفنية، ونستهدف رفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي، وهناك تصور بإقامة بطولة أو بطولتين للاعبين داخل المعسكر، ونحرص على توفير وسائل الترفيه للاعبين والأجهزة الفنية، كما أن هناك فريق عمل يتواصل مع إدارة الفندق لتوفير كل وسائل الدعم لانجاح المعسكر والاتفاق على مواعيد وبرامج التدريب والبرامج الغذائية ومواعيدها أيضا، وكافة الخدمات المقدمة.

وعن أهم الارتباطات الدولية الخاصة بالمنتخبات الوطنية في المرحلة المقبلة، قال: بالنسبة لأبرز البطولات في الموسم الجديد فإنها بطولة الألعاب الشاطئية بالصين في أول نوفمبر، وبطولة العالم للناشئين والشباب والكبار تحت مظلة الاتحاد الدولي في شهر نوفمبر أيضا، وهناك تصور بإقامة بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نفس الشهر بفارق زمني محدود عن بطولة العالم، بالإضافة إلى الارتباطات القارية والعالمية لمنتخبات الناشئين والشباب والكبار.

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