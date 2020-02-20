أبوظبي تشهد اليوم انطلاق بطولة التحدي للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

تشهد صالة مبادلة أرينا، في مدينة زايد الرياضية، بأبوظبي، اليوم، انطلاق النسخة

السادسة من بطولة التحدي للجوجيتسو، التي تستمر ثلاثة أيام، بمشاركة واسعة من اللاعبين الصغار والأشبال والناشئين تحت سن 18 سنة.

وتتضمن منافسات اليوم الأول من البطولة فئة الأطفال في الحزام الأبيض والرمادي والأصفر والبرتقالي، وتجري منافسات هذه البطولة على عدد من الأبسطة، ويتناوب على تحكيمها مجموعة من الحكام المعتمدين من الاتحاد، في حين يصل مجموع جوائزها النقدية إلى 250 ألف درهم.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، يوسف البطران، في تصريح صحافي، إن

النسخة السادسة امتداد لنجاح النسخ الخمس السابقة، وتعكس رؤية الاتحاد في إعداد جيل متميز وواعد من أبطال الجوجيتسو الإماراتيين، القادرين على المنافسة وتحقيق الإنجازات.

وأوضح البطران أن بطولة التحدي للجوجيتسو تكتسب أهمية خاصة، كونها تسبق بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، في نسختها الـ12 بأقل من شهرين.

ومن المتوقع أن تشهد مدرجات مبادلة أرينا حضوراً جماهيرياً غفيراً، خصوصاً من قبل أولياء الأمور، الذين سيتوافدون لدعم وتشجيع أبنائهم وبناتهم.

• البطولة مخصصة للاعبين تحت 18 سنة، وتبلغ جوائزها 250 ألف درهم.