بن عمير يحقق 80 نقطة في «التزلج على الماء»

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

تألق المتسابق، عمير سعيد بن عمير، في الجولة الثانية من بطولة الإمارات للتزلج على الماء، التي أقيمت في كورنيش العاصمة أبوظبي، أول من أمس، بعد أن حصد 80 نقطة، وفاز بالمركز الأول في فئة «الفري»، وحلّ ثانياً عبدالله القاسمي وثالثاً أحمد سالم الرميثي. وفي فئة الناشئين حل في المركز الأول محمد البلوشي، وثانياً حامد البلوشي، ثم ثالثا محمد الكتبي.

يذكر أن عمير اكتسح بمجموع النقاط، مقارنة بما حققه بقية المتسابقين، متفوقاً في الفئة الأقوى، ومقدما الأداء الأفضل بين كل المشاركين من خلال هذه المرحلة.

وقال مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، سالم الرميثي، في تصريح صحافي: «المستويات العالية التي شهدتها البطولة والمنافسة في كل مراحلها، كانت نتاجاً للتمارين والبطولات التي شارك من خلالها الأبطال في المواسم الماضية»، وتابع: «نريد أن يكون مستوى الأبطال كافة في مستوى ما يقدمه المنافسون في (الفري رايد)، لذلك بدأنا بمستويات الناشئين والمبتدئين، التي تكون بداية مناسبة لهم للانتقال إلى الفئة العليا لاحقاً.