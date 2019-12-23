أبوظبي تستضيف بطولة العالم لـ «المواي تاي» في 2020

المصدر: أبوظبي - وام

حقق اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ إنجازاً جديداً، حيث أسند الاتحاد الدولي إلى أبوظبي تنظيم بطولة العالم في يونيو 2020، بعد موافقة جماعية بأغلبية ساحقة في التصويت الذي جرى، أول من أمس، في أبوظبي على هامش بطولة آسيا.

جاء الإعلان عن استضافة أبوظبي للحدث العالمي، خلال حفل التكريم، الذي أقامه اتحاد الإمارات بشاطئ فندق راديسون بلو على كورنيش أبوظبي لضيوف بطولة آسيا، بحضور رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، وأعضاء الجمعية العمومية لآسيا. حضر الإعلان رئيس الاتحادين العربي والاماراتي ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي، سعيد النيادي، ورئيس الاتحاد الدولي، الدكتور ساكشي تبسون .

وثمّن النيادي حصاد المنتخب 17 ميدالية ملوّنة وضعت المواي تاي الإماراتي في المركز الخامس بالترتيب العام.