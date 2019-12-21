عبدالله النيادي نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي للمواي تاي بالتزكية

المصدر: أبوظبي - وام

انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للمواي تاي، عبدالله النيادي، رئيس اتحاد الإمارات رئيس الاتحاد العربي، نائباً لرئيس الاتحاد القاري بالتزكية، وذلك خلال اجتماعها، أول من أمس، بفندق راديسون بلو بكورنيش أبوظبي مقر إقامة الوفود المشاركة في بطولة أمم آسيا للمواي تاي، التي تختتم اليوم.

يأتي هذا التصويت الجماعي نظير الجهود الكبيرة التي قدمها اتحاد الإمارات للمواي تاي، منذ تشكيل مجلس إدارته في مايو 2017، الذي أحدث نقله نوعية في مجال اللعبة.

وقال الدكتور ساكشي تبسوان، رئيس الاتحاد الدولي في تصريح صحافي: إن ما حققه اتحاد الإمارات برئاسة النيادي يدعو للاعتزاز، والفخر بجهود الإمارات التي قدمت العديد من الكوادر الإدارية المؤهلة لخدمة الرياضة الإماراتية والآسيوية خلال الفترة القصيرة من ميلاد الاتحاد، وهو ما يسهم في دعم مسيرة اللعبة.

ويتضمن برنامج اليوم الختامي للبطولة دورة المدربين، التي سبقتها ورشة حكام آسيا للمواي لأكثر من 30 مشاركاً ومشاركة وحققت الكثير.

وتأتي الجولة الختامية، وقد بلغ سبعة مقاتلين من المنتخب الدور قبل النهائي، الذي تواصلت منافساته حتى ساعة متأخرة من مساء أمس.