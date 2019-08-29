30 لاعباً يمثلون الشارقة في افتتاح موسم الجوجيتسو

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أعلن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس عن مشاركته في الجولة الأولى لكأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، بعد غد، في القاعة الرياضية لنادي الشارقة للألعاب الفرديةز وينافس الشارقة في المسابقة بمشاركة 30 لاعباً، ضمن افتتاح موسم الجوجيتسو 2019-2020.

وقال عضو مجلس إدارة النادي مشرف الجوجيتسو، خالد إبراهيم الناخي، إن ذلك يأتي في إطار القيمة الرياضية الكبيرة التي تعكسها اللعبة، وأكد: «تحظى رياضة الجوجيتسو في النادي باهتمام من قبل مجلس الإدارة، وهو الأمر الذي مهد لها أن تشهد طفرة كبيرة على كل المستويات، ويسعدنا في نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، النقلة النوعية التي أصبحت عليها الجوجيتسو».