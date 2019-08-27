شرطة دبي تواجه الواقع الافتــراضي بـ «منصة التشجيع» و«المادة 21».. والحل: «التزامكـم سعادة»

المصدر: محمد الحتو ــ دبي

تدخلت شرطة دبي لمواجهة أزمات الواقع الافتراضي في القطاع الرياضي، وكثفت جهودها لمعالجة سلوك جماهير كرة القدم واللاعبين ومسؤولي منصات الأندية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتأمين الشبكة بـ«حارس حقيقي» ممثلاً بالرقابة والوعي الذاتي، والاستخدام الآمن للشبكة العنكبوتية المعرضة لتغريدات جارحة وابتزاز إلكتروني وتنمر وتشويه وتشويش وتجاوزات في التعبير واختراقات، وحتى الاحتيالات المالية.

وقالت شرطة دبي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «نسبة تجاوزات المشجعين من طلبة المدارس على مواقع التواصل تفوق الفئات السنية الأعلى، لذلك نظمت زيارات إلى المدارس للتوعية والإرشاد»، مشيرة إلى أنها «عقدت ورش عمل ضمن مبادرة (منصة التشجيع الرياضي)، وحملة (التزامكم سعادة)، لتثقيف الجمهور وتوعيته بمخاطر (السوشيال ميديا) قبل انطلاق دوري الخليج العربي 2019-2020، وتوجيهه نحو الاستخدام الآمن الذي يجنبه العقوبة القانونية المترتبة على المخالفين خلال استخدام الشبكة، وتوضيح (المادة 21) من قانون عقوبات الجرائم الإلكترونية، التي تنص على تغريم المخالفين مبلغاً يبدأ من 150 ألف درهم، ويصل إلى 500 ألف، والحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر».

ولا تقف الممارسات السلبية في «السوشيال ميديا» على محتوى منشورات الجماهير الرياضية في المنصات الحقيقية، إذ رصدت شرطة دبي أكثر من 2920 حساباً وهمياً خلال العام الماضي، بنسبة متزايدة مقارنة بعامي 2017 (1799 حساباً)، و2016 (1899 حساباً)، وأغلقت أكثر من 500 حساب وهمي انتحلت صفة الغير، وتلقت 1933 شكوى خلال ستة أشهر فقط من العام نفسه، في ما يتعلق بتجاوزات بمواقع التواصل، كما رصدت الدوريات الإلكترونية بشرطة دبي حسابات وهمية لشركات أغذية صحية تحتال على الرياضيين بعروض تحصل من خلالها على أموال دون تسليم المنتجات، ما يكشف عن استخدامات سلبية جديدة لـ«السوشيال ميديا».

وأضافت شرطة دبي أنها «تواصل جهودها في توعية الشارع الرياضي ودفعه إلى الاستخدام الآمن للشبكة، من خلال مزيد من المبادرات، أبرزها تشكيل فريق عمل يضم مسؤولين من المجلس الوطني للإعلام، وهيئة تنظيم الاتصالات، وإدارة الجرائم الإلكترونية، لمواجهة أزمات مواقع التواصل».

الجمهور والأندية

قال مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، اللواء عبدالله الغيثي: «توجد حرية تعبير واسعة، خصوصاً في المجال الرياضي، ودورنا أن ننمي الوعي لدى الجمهور بحدود التشجيع، وخطورة التعبير عن المشاعر بصورة سلبية تجاه الآخرين، لذلك لابد أن يكون هناك تنسيق بين رابطة الجماهير وإدارات الأندية، وأن يعرف الجمهور التزاماته بحق المسؤولين».

وأضاف أن «نسبة تجاوزات الجمهور من الطلبة تفوق المشجعين الآخرين من الفئات السنية الأعلى، ما جعلنا نقوم بزيارات لتوعية طلبة المدارس بهذا الجانب».

وتابع «لاحظنا تجاوزات على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل جماهير رياضية تجاه الأندية، فقامت شرطة دبي بالتعاون مع مجلس دبي بمبادرة لتقريب وجهات النظر، خصوصاً أن هناك مشجعين يتناقلون معلومات وأخباراً وصوراً دون معرفة بأبعادها والمشكلات القانونية المترتبة على ذلك، لذا اتفقنا مع مجلس دبي الرياضي على عقد ورش عمل، دعونا إليها المسؤولين عن إدارة حسابات الأندية على (السوشيال ميديا) للتوعية بمخاطبة الجماهير والاستماع إلى مبادراتهم وتوضيح دور الشرطة في الرقابة على الشبكة الإلكترونية». وختم: «نسعى إلى مواقع تواصل نظيفة وبعيدة عن السلبيات، واستخدامها في المفيد، وتجنب الضار».

«التزامكم سعادة»

قال منسق الحملة التوعوية «التزامكم سعادة» في شرطة دبي، الرائد عبدالله العميمي: «عقدت شرطة دبي، بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي، منصة للتشجيع الرياضي على هامش حملة (التزامكم سعادة)، تهدف إلى نشر التوعية بين الجمهور لاتخاذ الحيطة والحذر من مخاطر التواصل الاجتماعي، وحثهم على الاستخدام الآمن لها، ونفذنا ضمن توصيات (المنصة) ورشة عمل ومبادرات لتواصل أفضل بين الأندية والجمهور، وركزنا بالدرجة الأولى على الموظفين المسؤولين عن نشر الأخبار والتغريدات من حسابات الأندية، للتوعية في ما يتعلق بنوعية التغريدات والمحتوى الذي يخاطب الجمهور».

وأوضح «أطلعنا الأندية على المادة 21 من قانون عقوبات الجرائم الإلكترونية، الذي يفرض غرامات على الجمهور المخالف تبدأ من 150 ألف درهم، وتصل إلى 500 ألف درهم، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وتنسق شرطة دبي مع رواد مواقع التواصل، وكل اللاعبين، للعمل معاً في إطار التوعية والمسؤولية تجاه السلوكيات التي قد تصدر من البعض، وتشكل خطراً محدقاً عبر الشبكة».

وأضاف العميمي: «في كل سنة تتطور التكنولوجيا، ومواقع التواصل في تطور مستمر، ووجب التحذير دائماً من الظواهر والممارسات الإلكترونية السلبية، وكانت نتائج حملة (التزامكم سعادة) مميزة، إذ استفاد منها أكثر من 195 ألفاً و667 مشجعاً من ستة أندية، ونفذنا 40 فعالية توعوية وست ورش عمل، ونشرنا 50 ألف إعلان توعية حول مخاطر الإساءة والتنمر والابتزاز الإلكتروني».

وتطرق العميمي إلى ممارسات جماهيرية تدعو إلى ضرورة التدخل والتوعية أمامها، فقال: «في الآونة الأخيرة أصبح الجمهور يشوه صورة المشاهير، ومنهم الرياضيون، برسومات مسيئة في بعض الأحيان باستخدام التطبيقات الرائجة بين فئة الشباب بداعي الفكاهة بالنسبة لهم، لكن في المقابل يراه أصحاب الصور من لاعبين ومشاهير أمراً مزعجاً لهم، لذا وجب توضيح أن القانون يعاقب على ذلك لأن من ينشر صورة مسيئة أو حتى فكاهية للاعب دون إذن من صاحبها يتسبب في تجريح أو تشهير به، وأود توضيح اختلاف عقوبة المخالفين على الشبكة، فعلى سبيل المثال تكون عقوبة صاحب التغريدة السلبية الأولى أكبر باعتباره المحرض وذنبه يفوق أصحاب الردود اللاحقة، فيما العقوبة نفسها لها شروط وتتباين من حيث الغرامات أو الحبس».

سلوك اللاعبين

وتابع العميمي: «في المقابل، تصدر سلوكيات من قبل اللاعبين على الشبكة يجب التوقف عنها لأنها تضعهم تحت طائلة المسؤولية، فمنهم من ينشر فيديوهات تحتوي على مخالفات مرورية، وآخرون قد يسيئون لجماهير، لذا نأمل أن يكونوا قدوة على الشبكة، وأن يتجنبوا الممارسات السلبية والمهاترات، وأن يحسنوا التعامل مع مواقع التواصل لأنهم قدوة للصغار».

وختم: «ستقوم شرطة دبي، قريباً، بتشكيل فريق عمل على هامش حملة (التزامكم سعادة)، يضم مسؤولين من المجلس الوطني للإعلام، وهيئة تنظيم الاتصالات، وإدارة الجرائم الإلكترونية، ضمن سلسلة مبادرات لتثقيف الجمهور بقوانين التشهير والقواعد، عبر جهات اختصاصية توصل الرسالة المطلوبة».

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