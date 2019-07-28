علي عيد

استعاد العين خدمات مهاجمه الصاعد علي عيد، بعد أن قضى الأخير الموسم الماضي في فترة إعارة بصفوف دينامو زغرب الكرواتي، لكنه لم يكتب له النجاح في الاستمرار مع الفريق، ليعود إلى صفوف «الزعيم»، ويلتحق بالمعسكر الخارجي المقام في النمسا.

مانع

أثار لاعب شباب الأهلي، مانع محمد، الجدل، بعدما نشر على حسابه في «إنستغرام»، صوراً ومقطع فيديو له، أمس، أثناء وجوده حالياً في لندن، في وقت يعسكر فريقه في سلوفاكيا، استعداداً للموسم المقبل، إذ لم يتم الكشف عن سبب غياب اللاعب عن المعسكر.

رسالة

قال لاعب الشارقة، محمد عبدالباسط، المنتقل حديثاً للفريق، قادماً من الوحدة في رسالة إلى جمهور الشارقة، عبر حسابه على «إنستغرام»، إنه وقع للشارقة، لأنه اختار التاريخ والبطولات والعراقة، وشكر الجهاز الفني والإداري للنادي على الثقة الكبيرة التي حظي بها.