انطلاق «أبوظبي للجوجيتسو» بموسكو اليوم

المصدر: موسكو - الإمارات اليوم

تنطلق، اليوم، في ضيافة العاصمة الروسية موسكو، جولة جديدة لجولات أبوظبي العالمية «غراند سلام للجوجيتسو»، التي تركت بصمة في خمس مدن عالمية، لتلتحق بها حديثاً موسكو، التي تقام فيها المسابقة على مدى يومين، على أن تحط الرحال في طوكيو الشهر المقبل، ثم لوس أنجلوس في سبتمبر، وبعدها ريو دي جانيرو في نوفمبر، قبل أن تعود إلى أبوظبي مع بداية العام الجديد، ثم ختام الموسم في لندن.

وسيكون عشاق الجوجيتسو على موعد مع إثارة جديدة بصالة ترامف أرينا، حيث تقام منافسات الحزام الأزرق للناشئين والكبار والأساتذة، وتتواصل المباريات لأربع ساعات ونصف الساعة، قبل أن تختتم في العصر.

وعقب الانتهاء من منافسات الحزام الأزرق بنصف ساعة تنطلق الإثارة التي ينتظرها الجميع، من خلال منافسات ملك البساط التي تتواصل لثلاث ساعات كاملة.

ويشارك في البطولة 10 لاعبين هم الأفضل على مستوى العالم، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين كل مجموعة من خمسة لاعبين.

وتضم المجموعة الأولى لملك البساط خمسة لاعبين هم الرباعي البرازيلي جواو روتش وكينان دوراتي وإيجور سيلفا وجاكسون سوزا، بالإضافة إلى البولندي جيرارد ليبونسكي، فيما تضم المجموعة الثانية الثلاثي البرازيلي ريكاردو إيفان جيلستا وريدسون ماتيوس وجوناتاس جراسيا، بالإضافة إلى كل من البولندي أدام واردنسكي والكوري الجنوبي ودونج واو.

وتتواصل منافسات اليوم الثاني من أبوظبي غراند سلام موسكو صباح غد، بإقامة مباريات الحزام البنفسجي للفئات الثلاث الناشئين والكبار والأساتذة ثم منافسات الحزام البني على تختتم البطولة بإقامة نهائيات الحزام الأسود لمدة ساعتين ونصف الساعة.

وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت مشاركة 40 دولة في جولة موسكو بواقع 554 لاعباً ولاعبة في أربعة أحزمة هي الأزرق والبنفسجي والبني والأسود، وتم إلغاء الحزام الأبيض، وكذلك تم إلغاء فئتي الماستر 3 و4.

من جهته، أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو يوسف البطران في تصريحات صحافية أن هذا العدد الكبير من المشاركة، يؤكد مدى النجاح الكبير الذي حققته البطولة والشهرة الواسعة التي اكتسبتها على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقال: تخطى عدد اللاعبين واللاعبات 550، وهو رقم كبير بكل المقاييس، على الرغم من أن البطولة لها معايير قوية ودقيقة، الشيء الذي يبشر بحدث قوي ومثير على البساط.

• 40 دولة أكدت مشاركتها في «جوجيتسو أبوظبي» بموسكو، بواقع 554 لاعباً ولاعبة، في أربعة أحزمة هي الأزرق والبنفسجي والبني والأسود، وتم إلغاء الحزام الأبيض وفئتي الماستر 3 و4.