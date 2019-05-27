محمد بــن راشــد للاعبي شبــــاب الأهلي: لا يرضي طموحنا إلا المركز الأول

المصدر: دبي - وام

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لفريق كرة القدم الأول في نادي شباب الأهلي دبي إنجازه الثمين الذي تمثل بفوزه ببطولة كأس رئيس الدولة لكرة القدم وكأس الخليج العربي للموسم الرياضي 2018-2019.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بقصر سموه في زعبيل، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس نادي شباب الأهلي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس النادي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لرئيس النادي ورئيس مجلس إدارته، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم؛ لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهازين الإداري والفني والمدربين ومجلس إدارة النادي، حيث صافحهم سموه، وأشاد بالأداء والنتائج التي حققها الفريق خلال الموسم الجاري.

كما أشاد سموه بجهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للنادي، وخاطب سموه أبناءه اللاعبين قائلاً: «أنا رياضي مثلكم، ولا يرضي طموحنا إلا المركز الأول». وأضاف سموه: «يبذل الإنسان أقصى جهوده ويقدم كل التضحيات، ويسخر طاقاته في سبيل تحقيق طموحه وأهدافه، ولا يمكن تحقيق الإنجازات إلا بالبذل والعطاء والتفاني».

وطالب سموه اللاعبين بضرورة التحلي دائماً بالطاقة الإيجابية وروح التحدي والسلوك الرياضي، والالتزام سواء في الملعب أو في الحياة اليومية، وقال: «دائماً الإنسان الرياضي قدوة ومثال للجميع».

وأكد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن البطولات والإنجازات التي تحققت للفريق دليل على روح الفريق الواحد، وتكاتف الأدوار والجهود الكبيرة المبذولة والتخطيط السليم. وأضاف سموه: «دائماً أؤكد أن الإنسان لا يجب أن يقف مكانه ويرضى بما حققه اليوم، إنما دائماً يكون نظره للأمام ويطمح للمزيد من الإنجازات».

وقال سموه: «سعدنا بلقائكم، وأنتم أمام تحدٍّ أكبر الموسم القادم للحفاظ على هذه الإنجازات وتحقيق ما هو أفضل، وأنا على اطلاع بمسيرة الفريق واللاعبين، وأتمنى لكم كل التوفيق والنجاح».

حضر اللقاء محمد عبدالله القرقاوي، ومطر محمد الطاير، وخليفة سعيد سليمان، وسامي أحمد القمزي، والمستشار عصام عيسى الحميدان، واللواء محمد أحمد المري، وهشام عبدالله القاسم، وأحمد محمد بن حميدان، والمدير التنفيذي للنادي عبدالكريم الحاج.

كما حضر اللقاء اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، والذي يعد أبرز الشركاء الاستراتيجيين والداعمين لمسيرة النادي، إلى جانب رؤساء الشركات الوطنية الراعية للنادي علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة شركة نخيل العقارية، وسعيد محمد الطاير رئيس مجلس إدارة شركة ماي دبي، وسعيد حميد الطاير رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة ميدان، ومحمد عبدالعزيز باقر نائب رئيس مجلس إدارة شركة سان آند ساند.

وفي الختام التقطت لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الصور التذكارية مع أعضاء الفريق البطل والجهازين الإداري والفني وأعضاء مجلس الإدارة والشركاء الاستراتيجيين والرعاة.

نائب رئيس الدولة:

• أنتم أمام تحدٍّ أكبر الموسم المقبل للحفاظ على هذه الإنجازات.

• لا يمكن تحقيق الإنجازات إلا بالبذل والعطاء والتفاني.

• الإنسان لا يجب أن يقف مكانه ويرضى بما حققه اليوم.