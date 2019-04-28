ذياب بن محمد بن زايد يكرِّم الفائزين بجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو

المصدر: إبراهيم الديب ووام - أبوظبي

شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل في أبوظبي، مساء أمس، حفل تكريم الفائزين بجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، الذي أقيم بفندق قصر الإمارات في أبوظبي.

وكرم سموه الفائزين بالجائزة بفئاتها المختلفة، بحضور رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة، محمد عبدالله الجنيبي، ورئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، باناجياتوس ثيودوروبولوس، ورئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو رئيس الاتحاد الآسيوي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، عبدالمنعم السيد الهاشمي، ونائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، محمد سالم الظاهري، والمدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، فهد الشامسي، وعدد من المسؤولين.

بدأ الحفل بعرض فيلم تسجيلي عن الجوجيتسو، وأنشطة اتحاد الإمارات للجوجيتسو في الموسم المنقضي، وأهم اللحظات الفارقة بالنسبة لأبطال الإمارات، ثم تمت دعوة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان إلى المنصة، لتكريم الفائزين، يرافقه عبدالمنعم الهاشمي.

وكانت البداية مع جائزة أفضل المدارس تميزاً في رياضة الجوجيتسو من المدارس المحلية للأولاد، وفازت بها مدرسة المقام، ومن مدارس الفتيات فازت بها مدرسة الريف، وفي فئة الحزام الأزرق لأفضل لاعب صاعد هذا العام فاز بها اللاعب هزاع القبيسي، وحصلت على جائزة أفضل لاعبة صاعدة في الحزام الأزرق اللاعبة حمدة الشكيري، كما حصل على جائزة أفضل لاعب موهوب إماراتي في الفئة نفسها اللاعب عمر الفضلي، وفازت اللاعبة ريم عبدالله بجائزة أفضل لاعبة موهوبة في الحزام الأزرق.

وفي فئة الحزام البنفسجي، فاز اللاعب خليفة محمد النصراتي بجائزة أفضل لاعب، ومن الفتيات فازت بالجائزة اللاعبة مها الهنائي.

وفي فئة الحزام البني، فاز اللاعب حمدان أحمد البلوشي بجائزة أفضل لاعب، وفي الحزام الأسود فاز اللاعب فيصل الكتبي بجائزة أفضل لاعب، وهو الذي أحرز الميدالية الفضية في بطولة أبوظبي العالمية في نسختها الحادية عشرة.

وفاز نادي الوحدة بجائزة أفضل نادٍ محلي لموسم 2019، متفوقاً على ناديي الجزيرة والعين، وتسلم الجائزة رئيس شركة الوحدة للألعاب المصاحبة، خالد الهنائي، وعلى المستوى الدولي كأفضل أكاديمية دولية فازت بها أكاديمية جي إف تي البرازيلية، وكان نادي الوحدة أيضاً من بين المرشحين الثلاثة الدوليين للفوز بهذه الجائزة. وفاز الاتحاد السعودي للجوجيتسو بجائزة أفضل اتحاد آسيوي لموسم 2019، كما فاز بجائزة بأفضل لاعب في أوروبا البولندي آدم وردزيسكي، وبجائزة أفضل لاعب في أميركا الشمالية والوسطى اللاعب الأميركي دي جي جاكسون، كما فاز بجائزة أفضل لاعب إفريقي الأنغولي والتر دوس سانتوس، وعلى صعيد دول أوقيانوسيا فاز بالجائزة اللاعب لي تينغ، وفاز البرازيلي جواو دي سوزا بجائزة أفضل لاعب في أميركا الجنوبية.

وفاز البرازيلي سالسيون سواريز بجائزة الأكثر تشويقاً لفئة الحزام البني، وفاز بجائزة أفضل لاعب في فئة الأساتذة البرازيلي إيغور سيلفا، وفازت البرازيلية جبرائيل باسينا بجائزة أفضل لاعبة جوجيتسو لموسم 2019، وفاز بجائزة أفضل لاعب جوجيتسو في العالم لموسم 2019 البرازيلي جواو جبرائيل، وهي الجائزة الثانية له هذا الموسم.

الهنائي: طموحنا أفضل أكاديمية في العالم

أكد رئيس شركة نادي الوحدة للألعاب المصاحبة، خالد الهنائي، أن دعم واهتمام سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس نادي الوحدة، وراء النجاحات والإنجازات التي تحققها رياضة الجوجيتسو بالنادي، مشيراً إلى أن حصول نادي الوحدة على المركز الأول على الأندية المحلية للمرة الثالثة على التوالي، وحصوله على المركز الثالث ضمن أفضل الأكاديميات العالمية، وسام على صدر كل منتسب للنادي.

وشدد على أن الطموح المقبل، هو الحصول على أفضل أكاديمية في العالم.

وقال الهنائي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «هذا التتويج تشريف يعكس العمل الجاد، على مدار ثلاث سنوات هي عمر الأكاديمية بالنادي، والذي استطاع أبطال الوحدة بفضله أن يحققوا إنجازات متتالية، إضافة إلى العمل الإداري المنظم واستقطاب لاعبين ولاعبات جدد مع كل عام».

- الاتحاد السعودي

للجوجيتسو يحصد

جائزة أفضل اتحاد

في قارة آسيا.