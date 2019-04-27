حفل «جائزة أبوظبي» للجوجيتسو اليوم

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يشهد فندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي في السادسة من مساء اليوم، حفل جائزة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، الذي يتم خلاله تكريم اللاعبين واللاعبات الأوائل من 40 فئة، وتنافس أندية الوحدة والعين والجزيرة نظيراتها من الأكاديميات العالمية خصوصاً أكاديمية جيرسي البرازيلية، على أفضل ناد في العالم، وخصصت للبطولة جوائز مالية ضخمة، وهو أكبر حافز مادي لجميع بطولات الجوجيتسو الدولية.

وشهدت النسخة الحادية عشرة لبطولة أبوظبي العالمية مشاركة أكثر من 5000 لاعب ولاعبة، يمثلون أكثر من 102 دولة على مستوى العالم، تنافسوا على أرض أبوظبي في العالم، من ضمنهم أبرز نجوم اللعبة، من أجل الحصول على أرفع الألقاب وأضخم الجوائز النقدية.

وأكمل اتحاد الجوجيتسو كل التفاصيل المتعلقة بحفل جائزة أبوظبي للجوجيتسو، وشهدت نسخة هذا العام تدشين المهرجان العالمي للجوجيتسو ومنافسات الناشئين والاساتذة والشباب والكبار ومهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو، وتم تخصيص هذا المهرجان لفئات عدة، منها فئة الأشبال والشباب من سن 4 إلى 17 سنة، وفئة الحزام الأبيض والأزرق والبنفسجي والبني والأسود للكبار، وفئة الأساتذة 1 و2 بجميع فئات الأحزمة.