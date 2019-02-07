حمدان بن محمد يطلق مبادرات داعمة للرياضة في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، أهمية إطلاق المجلس مبادرات وأفكاراً جديدة تسهم في نشر وتطوير الرياضة المجتمعية في دبي وتعزيز مكانة الرياضة وتنفيذ رؤية المجلس نحو بناء مجتمع صحي وسعيد، في ضوء الأهداف الاستراتيجية للمجلس، وكذلك أهمية تطبيق الحوكمة في المجال الرياضي بما يضمن ترسيخ الالتزام والانضباط في جميع مساقات العمل ذات الصلة.

وشدّد سموه على ضرورة التزام اللاعبين بتنفيذ تعليمات ولوائح الاتحادات المسؤولة عن الرياضات المختلفة، سواء على المستوى الدولي أثناء مشاركة اللاعبين ضمن المنتخبات الوطنية، أو على صعيد مشاركاتهم مع أنديتهم في المسابقات المحلية.

جاء ذلك، خلال ترؤس سموه الاجتماع الأول لمجلس إدارة مجلس دبي الرياضي في دورته الرابعة أمس بمقر المجلس، حيث عبّر سموه عن ثقته بأعضاء مجلس الإدارة وقدرتهم على تنفيذ مهامهم في تطوير القطاع الرياضي في إمارة دبي وعلى مستوى الدولة عموماً، في ضوء الاهتمام بصناعة مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.

وأطلق سمو ولي عهد دبي عدداً من المبادرات الرياضية الهادفة لجعل دبي «مدينة المستقبل والحياة»، تضمّنت: مشروع تطوير ملعبي الكرة في كل من نادي شباب الأهلي ونادي الوصل، ومبادرة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي، وتنظيم دورة للألعاب الشاطئية، ومجموعة مبادرات وفعاليات رياضية في مناطق حتّا والمرموم وجميرا، علاوة على اعتماد تنظيم دورة الألعاب الرياضية للشركات في دبي.

مصدر للسعادة

وتأتي المبادرات التي أطلقها سمو ولي عهد دبي، وسيتولى تنفيذها مجلس دبي الرياضي، دعماً لجهود نشر الرياضة ورفع مستوى ممارسة أفراد المجتمع لها باعتبارها أسلوب حياة ومصدراً للسعادة والطاقة الإيجابية وحافزاً على العمل بروح الفريق الواحد، وكذلك على صعيد تطوير تنظيم الفعاليات الرياضية المحلية والدولية، لاسيما مع وجود منشآت رياضية مميزة ومناطق عامة مخصصة لممارسة الرياضة في مختلف مناطق دبي، في حين تهدف تلك المبادرات أيضاً إلى تعزيز تنافسية القطاع الرياضي في دبي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية كافة، وترسيخ مكانة الإمارة وجهة رياضية عالمية.

الهوية المؤسسية

كما أطلق سموه الهوية المؤسسية الجديدة للمجلس، وقام بالتوقيع على كتاب «دبي نبض الرياضة» الذي يعد بمثابة سجل متكامل لإنجازات المجلس خلال الفترة من 2006- 2017، في حين اطلع سموه خلال الاجتماع أيضاً على النتائج التي تضمنها تقرير العائد الاقتصادي للرياضة في دبي للعام الماضي، الذي سجَّل 851 مليون دولار (3.12 مليارات درهم)، في دلالة على الأهمية الاقتصادية للأنشطة الرياضية التي باتت تشكل أحد الروافد المساهمة في الدخل الوطني.

رؤية طموحة

ولفت سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع إلى أهمية وجود رؤية مستقبلية متكاملة وطموحة للمجلس لتطوير القطاع الرياضي وتهيئته لزيادة الاستفادة من الفرص القائمة وتفادي التحديات المستقبلية، باعتبار أن الرياضة محور أساسي في حياة الفرد وأحد القطاعات الحيوية التي تضعها الحكومة ضمن أولوياتها، ووسيلة مهمة لضمان الريادة في المستقبل من خلال ضمان صحة أفراد المجتمع وسعادتهم وحيويتهم وتشجيع روح الفريق في العمل.

ووجه سموه المجلس بمواصلة العمل على نشر ثقافة ممارسة الرياضة وتطوير القطاع الرياضي عموماً وقطاع تنظيم الفعاليات الرياضية وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في تنظيمها وتوفير التسهيلات الداعمة لجهودهم في تطوير القطاع. واستمع سموه إلى شرح، من نائب رئيس مجلس دبي الرياضي مطر الطاير وأعضاء مجلس الإدارة، حول المرتكزات المستقبلية الخمسة التي يعمل المجلس وفقها، وهي: «تعزيز التنافسية في القطاع الرياضي»، و«دبي وجهة رياضية عالمية»، و«محركات الاستثمار الرياضي»، و«أسعد مجتمع رياضي»، و«تمكين المرأة رياضياً»؛ وهي المرتكزات التي تم وضعها استناداً على مبادئ الحكم ووثيقة الخمسين، ويتضمن كل من هذه المرتكزات عدداً من المبادرات الرامية إلى الارتقاء بالعمل الرياضي وتأهيله للقيام بدوره الوطني والمجتمعي، والاستعداد للمستقبل بكل فرصه وتحدياته، وبما يعزز ريادة دبي كمدينة رياضية.

الطاير: النزاهة والشفافية السمة الرئيسة في أعمالنا وتقاريرنا

تقدّم مطر الطاير بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وقال: «نهنّئ أنفسنا جميعاً بثقتكم واختيارنا في عضوية مجلس دبي الرياضي، لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة والسير على نهجها في خدمة الوطن والمجتمع، وتطوير القطاع الرياضي».

وأضاف: «نضع أمامنا في كل أعمالنا وبرامجنا المبادئ الثمانية التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فالاتحاد هو الأساس ونحن نعمل على قلب رجل واحد وتعزيز العلاقة مع الأندية والعمل على تطويرها لخدمة الوطن، كما أن لا أحد فوق القانون، ولذلك فإننا سنطبق مبادئ الحوكمة على الجميع دون استثناء وتكون النزاهة والشفافية السمة الرئيسة في أعمالنا وتقاريرنا، كما سنعمل على تفعيل محركات النمو والاقتصاد في المجال الرياضي وفتح مجالات الاستثمار، وأن يكون للرياضة دور ملموس في العائد الاقتصادي وفي صحة الفرد، كما سيكون عملنا لتعزيز موقعنا كأرض للمواهب».

حمدان بن محمد في صورة تذكارية مع أعضاء مجلس دبي والمنتسبـين. من المصدر

أبرز المبادرات:

• تطوير ملعبي شباب الأهلي والوصل.

• الاستفادة من الذكاء الاصطناعي.

• تنظيم فعاليات رياضية في مناطق حتّا والمرموم وجميرا.

• تنظيم دورة للألعاب الشاطئية.

• اعتماد دورة ألعاب رياضية للشركات في دبي.

المرتكزات المستقبلية الـ5 للمجلس

• تعزيز التنافسية في القطاع الرياضي.

• دبي وجهة رياضية عالمية.

• محركات الاستثمار الرياضي.

• أسعد مجتمع رياضي.

• تمكين المرأة رياضياً.

• 851 مليون دولار العائد الاقتصادي للرياضة في دبي 2018