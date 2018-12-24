مجلس دبي الرياضي يصدر تقرير «أبطال الأكاديميات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، تقريرها السنوي الذي يتضمن البرامج والمبادرات التي نظمها قسم الأكاديميات الرياضية في المجلس لتطوير الأكاديميات الرياضية المختلفة، ورعاية المتميزين، ضمن برنامج «أبطال الأكاديميات» الذي أطلقه المجلس تنفيذاً لمبادرات مختبر الابتكار الرياضي.

ويتضمن برنامج «أبطال الأكاديميات» تنظيم ملتقيات محلية ودولية، وتطوير اللوائح والأنظمة، وتنظيم فعاليات رياضية محلية ودولية، وتنظيم برامج تدريب مع مراكز تدريب محلية ودولية، والشراكة مع أكاديميات وشركات القطاع الخاص، وتوفير رعاية صحية ودراسية.

وتتضمن مبادرات مجلس دبي الرياضي في مجال تطوير الموهوبين والمتميزين عدداً من البرامج، من أبرزها برنامج حارس المستقبل، ومهاجم المستقبل.

وتضمن برنامج «أبطال الأكاديميات» مبادرة أطلقها المجلس بمشاركة ولي أمر الرياضي ومدرسته وناديه واتحاد اللعبة، وقدّم فيها المجلس الدعم والرعاية لعدد من الموهوبين والمتميزين في الرياضات الفردية، وقد بلغ العدد 14 رياضياً كل سنة، في رياضات: السباحة، والدراجات، والشطرنج، وألعاب القوى، والتنس، وأصحاب الهمم، وتضمنت الرعاية منحة دراسية ومعسكرات خارجية، ورعاية صحية ومعدات تدريب.