بطولة «أم الإمارات» للجوجيتسو تنطلق غداً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يستعد اتحاد الجوجيتسو لإطلاق النسخة الثالثة من بطولة «أم الإمارات» لجوجيتسو السيدات، غداً، برعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات)، وذلك في صالة فاطمة بنت مبارك الرياضية في أبوظبي، إيذاناً بانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2018 - 2019.

وتسعى البطولة إلى تشجيع السيدات من المواطنات على المشاركة، وتعزيز حضور رياضة الجوجيتسو بين مختلف فئات المجتمع والمهتمين من السيدات من كل الأعمار، كما تمنح الفرصة للسيدات العاملات باتحاد الجوجيتسو لتولي مسؤولية إدارة بطولة بالكامل، إضافة إلى خلق مناخ مناسب للحكام من السيدات للمشاركة.

وتهدف البطولة إلى توسيع دائرة المشاركة، والاستفادة من اللعبة التي تنعكس نتائجها على كثير من نواحي الحياة، من بينها اتباع أسلوب حياة أكثر انضباطاً وصحة، وتشجيع الأمهات على مشاركة بناتهن في هذه الرياضة الواعدة، وذلك بما ينسجم مع رؤية اتحاد الجوجيتسو، الرامية إلى بناء نماذج ملهمة تكون قدوة للأجيال الصاعدة، ضمن مجتمع يقدر أهمية الرياضة. من جهتها، قالت عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، سميرة الرميثي، إن «عودة بطولة (أم الإمارات) لجوجيتسو السيدات خير دليل على المكانة المتينة التي حققتها بنت الإمارات على ساحة الجوجيتسو، ما يدل على نجاح الاتحاد في تحقيق أهدافه الرامية إلى نشر ثقافة رياضة الجوجيتسو في المجتمع». وأضافت: «شهدت البطولات المحلية لرياضة الجوجيتسو، إلى جانب البطولات الدولية الأخيرة، على رأسها بطولة الآسياد في جاكرتا، نجاحاً مشهوداً للاعبات الإماراتيات، حيث أثبتن قدرتهن على تحقيق النتائج، ونحن في اتحاد الإمارات للجوجيتسو نسعى إلى توفير المنصات الرياضية التي تناسب مختلف التوجهات، التي ستتكلَّل باكتشاف مهارات جديدة تُثري ساحة الجوجيتسو على المستويين المحلي والدولي، وذلك في سبيل تنشئة جيل من الأبطال والبطلات الجديرين بحمل مسؤولية تمثيل وطننا الغالي في المحافل الرياضية الدولية».