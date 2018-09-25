«ايربيرث سانتوس» ملكاً لبساط الجوجيتسو في العالم

المصدر: لوس أنجلوس ــ الإمارات اليوم

توّج البرازيلي ايربيرث سانتوس بجائزة «ملك البساط»، التي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أمس، في مركز المؤتمرات بلوس أنجلوس، بمشاركة 10 من أساطير رياضة الجوجيتسو في العالم، وهم: ريكاردو أيفانجيليستا، وتانال رايس، وجابريل أرجيس، وأدم وردزينسكي، وجوتنبيرج بيريرا، وايربيث سانتوس، وجيرارد لوبينسكي، وجاكسون سوزا، وأليساندرو سيسوني، ورودسون تليس، وكلهم من أصحاب المراكز الأولى والتصنيف العالمي في بطولات العالم وأبوظبي غراند سلام التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

البطولة أقيمت للمرة الأولى خارج أبوظبي، وتم قصرها على الأبطال من أصحاب الوزن الثقيل في الحزام الأسود، وذلك على جوائز قدرها 42 ألف دولار أميركي، وحضر النزالات قنصل دولة الإمارات في لوس أنجلوس عبدالله السبوسي، والمدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، أمين عام الاتحادين الدولي والآسيوي فهد علي الشامسي، ورئيس شركة الوحدة للألعاب المصاحبة خالد الهنائي، ومدير جولات أبوظبي غراند سلام طارق البحري، وعدد كبير من عشاق رياضة الجوجيتسو في العالم، وقامت بتغطيتها أكثر من 21 محطة تلفزيونية وموقعاً متخصصاً في الألعاب القتالية، فضلاً عن عدد من الصحف والمجلات.

وعبّر جاكسون سوزا، وصيف «ملك البساط»، عن سعادته بالمركز الثاني في بطولة «ملك البساط»، مشيراً إلى أنه استعد لها جيداً، لأن مجرد اختياره من قبل اللجنة المنظمة للبطولة كان تشريفاً له. وأوضح أنه وضع استراتيجية للفوز بالبطولة تقوم على دراسة كل المنافسين، والاستعداد البدني والمعنوي والنفسي والفني بمنتهى التركيز.

وقال «لم أتوقع الوصول إلى النهائي، لأن جميع الأبطال الـ10 المشاركين في (ملك البساط) يستحقون الفوز».