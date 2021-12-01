مواعيد مباريات اليوم في كأس العرب بتوقيت الإمارات

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

تقام عصر ومساء اليوم 4 مباريات من العيار الثقيل ضمن الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لمنافسات كأس العرب لكرة القدم المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

ويقص منتخبا الجزائر والسودان شريط مباريات اليوم بالمواجهة التي تنطلق في الساعة 02:00 نهاراً على استاد أحمد بن علي المونديالي.

ويواجه المنتخب المصري منافسه اللبناني في الساعة 05:00 عصرا على ملعب الثمامة.

وفي المباريات المسائية، يخوض المنتخب المغربي مواجهة أمام نظيره الفلسطيني في الساعة 08:00 مساءاً على استاد الجنوب.

فيما تلتقي السعودية مع الأردن في الساعة 11:00 ليلاً على استاد المدينة التعليمية.

وكانت مباريات الأمس شهد فوز تونس على موريتانيا 5-1، وتعادل العراق وعمان 1-1، وانتصار قطر على البحرين 1-صفر، وتخطي المنتخب الوطني الإماراتي لسوريا 2-1.

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