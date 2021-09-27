صحيفة مغربية توضح حقيقة اقتراب حمدالله من الهلال السعودي

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

لا يعيش الدولي المغربي عبدالرزاق حمد الله أفضل أيامه مع فريقه النصر السعودي خاصة مع اقتراب نهاية عقده في ظل الأزمات التي عاشها مع فريقه خلال الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية اليوم أن انتقال اللاعب لصفوف الغريم التقليدي الهلال تبقى واردة لوجود خلافات متصاعدة مع فريقه الحالي.

وكان حمد الله، " 30 عاماً" انضم إلى النصر في صيف 2018، قادما إليه من نادي الريان القطري، وتمكن المهاجم المغربي من تحطيم جميع الأرقام القياسية مع النصر، ليدخل تاريخ النادي من أوسع الأبواب.

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