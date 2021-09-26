برعاية
    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    المغرب يحمل آمال العرب في "مونديال الصالات" أمام البرازيل اليوم

    المصدر:
    • أبوظبي- الإمارات اليوم
    التاريخ:

    سيكون المنتخب المغربي لكرة القدم داخل الصالات على موعد مع التاريخ حينما يواجه في الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد بتوقيت الإمارات منافسة البرازيل في الدور ربع النهائي لمونديال كأس العالم المقام في ليتوانيا.

    ويحمل "أسود الأطلسي" آمال العرب في المونديال بعد خروج شقيقه المصري مبكراً.

    وهذه المرة الأولى التي يتأهل فيها المنتخب المغربي لربع النهائي في مشاركته الثالثة.

    طباعة
    أعلى