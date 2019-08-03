10 لاعبين يمتلكون شروطاً جزائية «فلكية» في «الليغا».. أبرزهم بنزيمة

المصدر: جوني جبور - دبي

سلط انتقال الفرنسي أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة، مقابل دفع الشرط الجزائي (120 مليون يورو)، الضوء مجدداً حول الأرقام الفلكية التي يمكن أن يضعها الفريق المالك للاعب لقاء الاستغناء عنه، وهو لا يعبر بالضرورة عن القيمة السوقية للاعب.

واضطر نادي برشلونة، أخيراً، إلى دفع الشرط الجزائي الذي ربط غريزمان مع ناديه السابق أتلتيكو مدريد، بجانب توقيع عقد مع المهاجم لمدة خمس سنوات، وتحديد بند جزائي جديد في حال أراد أي نادٍ آخر الحصول على خدمات غريزمان قبل نهاية عقده مع برشلونة، بلغت قيمته 800 مليون يورو، ليصبح ثاني أعلى قيمة في الدوري الإسباني خلف مهاجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيمة، الذي تبلغ قيمة البند الجزائي لكسر عقده مع الفريق الملكي مليار يورو.

«الإمارات اليوم» ترصد أعلى 10 شروط جزائية في الدوري الإسباني، بلغ مجموعها 7.12 مليارات يورو، على النحو التالي:

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