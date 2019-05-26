«الشيخ الأخضر» يختتم فعاليات منتدى الفجيرة الرمضاني

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

اختتمت فعاليات منتدى الفجيرة الرمضاني في دورته الخامسة بجلسة بعنوان «بين زايد وخليفة.. التسامح مسيرة وطن»، تحدث فيها الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي النعيمي «الشيخ الأخضر»، بحضور خليفة مطر الكعبي رئيس غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وخالد الظنحاني رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، ومحمد أحمد اليماحي عضو المجلس الوطني، وجمهور غفير، وذلك في مجلس مركز المعارض في دبا الفجيرة.

وافتتح جلسة المنتدى، الذي تنظمه جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الفجيرة تحت شعار «التسامح ثقافة وحياة»، الإعلامي فايز اليماحي، بتقديم نبذة مختصرة عن أبرز إنجازات الشيخ عبدالعزيز النعيمي في المجالات المجتمعية والخيرية والبيئية.

وأكد الشيخ عبدالعزيز علي النعيمي الرئيس التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، زرع بذرة الخير في مجتمعنا منذ قيام الدولة، مشيراً إلى أن قيم الشيخ زايد استندت إلى ثلاثة أسس هي: الفطرة الطيبة والجذور الأصيلة، والثانية التربية التي ركزت على دور الشيخ زايد بتحقيق الوفاق والصلح بين القبائل المتنازعة في فترة ما قبل الاتحاد، والقيمة الثالثة التي كرسها الشيخ زايد تعتمد على الثقافة من خلال انفتاح دولة الإمارات مع الثقافات الأخرى.

ولفت النعيمي إلى أن المغفور له الشيخ زايد ركز على أربعة أعمدة في بناء الدولة من خلال تحقيق الاستقرار وغرس الكرامة وترسيخ الاحترام المتبادل والانفتاح على الآخر، وأخيراً التطوير في كل المجالات المتنوعة والاستفادة من خبرات الآخرين لبناء الدولة العصرية. وأضاف الشيخ الأخضر: إن مسيرة الدولة حافلة بترسيخ التعايش السلمي وذلك من خلال القوانين التي تعزز التسامح والتي صدرت بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، ومساهماتهم الغنية التي تعمل من أجل سعادة ورفاهية شعب الإمارات، وفق رؤية وطنية ترسم ملامح التنمية المستدامة للدولة.

• النعيمي: زايد زرع بذرة الخير في مجتمعنا منذ قيام الدولة.