5 إرشادات لصيام صحي

يعد الصيام فرصة للجسم كي يتمتع بالراحة ويتخلص من السموم، لذا لابد من الاعتناء بالنظام الغذائي والوجبات التي يتناولها المرء عند الإفطار والسحور، والتي يجب أن تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة للجسم، وتؤكد الاستشارية في التغذية العلاجية مديرة إدارة الدعم الصحي في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، لطيفة راشد المرزوقي، على أهمية اتباع خمسة إرشادات في النظام الغذائي الخاص بشهر الصيام، بدءاً من وجبة السحور، ومروراً بالروتين اليومي المرتبط بالنشاط البدني، ووصولاً إلى وجبة الإفطار والوجبات الخفيفة.

1 وجبة السحور

لابد من الاعتناء بوجبة السحور التي يجب أن تحتوي على الأغذية الغنية بالبروتين، مع الإشارة إلى أهمية اختيار نوعية البروتين التي يجب ألا تكون طعاماً مركباً، فأفضل أنواع البروتين على السحور الروب أو الألبان التي تضاف إليها الخمائر النشطة بصورة طبيعية، فهي جيدة للمعدة والجهاز الهضمي، ولتجنب العطش يمكن اختيار الأغذية الغنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، كالموز والسلطات، مع ضرورة احتواء السحور على نوع من النشويات كالخبز والأرز.

2 المشروبات والماء

لابد من الاعتماد على الماء بصورة أساسية لري العطش. يلجأ البعض إلى تناول المشروبات، لاسيما العصائر الرمضانية الغنية بالسكر كبديل للماء، وهذا غير صحي، كما أن البعض يلجأ إلى تناول المشروبات التي تسهم في خسارة الجسم للسوائل، ومنها المشروبات التي تحتوي على نِسَب عالية من الكافيين، ويمكن تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، كالشاي أو القهوة، في الفترة الأخيرة من السحور، في حال كان الهدف منها تجنب الصداع خلال ساعات الصيام.

3 ممارسة الرياضة

يتعمد البعض ممارسة الرياضة خلال النهار وفي الأماكن الخارجية، لكن من الأفضل تلافي الخروج في الأماكن التي تكون فيها درجة الحرارة مرتفعة، وتجنب التعرض للشمس، كي لا يتعرض الجسم للجفاف، وكذلك كي يتمكن المرء من القيام بأي نوع من أنواع الأنشطة الرياضية، ويفضل ممارسة الرياضة في الساعات الأخيرة قبل وجبة الإفطار، لأن الجسم يكون قد استنفد النشويات التي استهلكها عند السحور، ويبدأ حرق الدهون المخزنة.

4 وجبة الإفطار

يجب تقسيم الإفطار إلى وجبات صغيرة للتحكم في الجوع والشبع، لذا يفضّل كسر الصيام ببضع حبات من التمر، وشرب الماء أو الشوربة الدافئة، لتهيئة المعدة لتناول الطعام، ويمكن تناول الوجبة الرئيسة بعد صلاة المغرب، على أن تحتوي على البروتين، ونوع من النشويات، وسَلَطة، كما يمكن تناول وجبات خفيفة بين الإفطار والسحور، وتعد الفاكهة أفضل الاختيارات للوجبات الخفيفة، أو اختيار نوع من أنواع البقول.

5 الحلويات

يمكن تناول الحلويات كوجبة خفيفة، أو بين الإفطار والسحور، لكن لابد من الالتفات إلى الكمية، وكذلك ألا تكون متكررة على نحو يومي، يمكن تناول اللقيمات مرة في الأسبوع لكبار السن، فيما صغار السن يمكنهم تناول الحلويات على نحو أكبر، بمعدل ثلاث مرات أسبوعياً، مع مراعاة حجم الحصة التي يجب ألا تتعدى حجم الإصبعين. ويمكن الاعتماد على الفاكهة التي تمنح مذاقاً حلواً لأنها تمد المرء بشعور السكريات.