السعودية ترفع نِسَب توطين 269 مهنة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن صدور مجموعة من القرارات، لرفع نسب التوطين في 269 مهنة بقطاعات مختلفة، وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات الإشرافية، وشملت القرارات توطين مهن طب الأسنان، ومهن الصيدلة، والمهن المحاسبية، والمهن الفنية الهندسية.

وينفذ قرار رفع نسب التوطين في مهن الصيدلة اعتباراً من 27 يوليو 2025، وذلك في أنشطة الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية إلى 35%، وأنشطة الصيدلة في المستشفيات إلى 65%، وأنشطة الصيدلة الأخرى إلى 55%.

كما تم رفع نسب التوطين لمهن طب الأسنان على مرحلتين: الأولى اعتباراً من 27 يوليو 2025 إلى 45%، على أن يتم تطبيق المرحلة الثانية بعد 12 شهراً من إصدار القرار بنسبة توطين تصل إلى 55%، كما تم العمل بالشراكة على زيادة نسبة توطين المهن المحاسبية على خمس مراحل، بشكل تدريجي لمدة خمس سنوات، اعتباراً من 27 أكتوبر 2025، حيث يبدأ تطبيق المرحلة الأولى من القرار على المنشآت التي يعمل بها خمسة محاسبين فأكثر في المهن المحاسبية بنسبة 40% وصولاً إلى نسبة 70%. وتضمنت القرارات رفع نسبة توطين المهن الفنية الهندسية إلى 30% من إجمالي عدد العاملين في المهن المستهدفة اعتباراً من 27 يوليو 2025. عن «عكاظ» السعودية