باحثة: الذكاء الاصطناعي يسرّع وتيرة أزمة المناخ

يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي (إيه آي) طاقة تفوق محرك بحث تقليدياً أكثر من 30 مرة، وفق ما حذّرت الباحثة ساشا لوتشيوني التي تسعى إلى زيادة وعي التأثير البيئي لهذه التكنولوجيا الجديدة. فمنذ سنوات، تسعى هذه الباحثة الكندية من أصل روسي، التي صنّفتها مجلة «تايم» الأميركية واحدة من أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم عام 2024، إلى تحديد كمية الانبعاثات التي تنتجها برامج مثل «تشات جي بي تي» و«ميدجورنيه».

وقالت لوتشيوني في مقابلة مع وكالة فرانس برس، على هامش مؤتمر «أول إن» للذكاء الاصطناعي في مونتريال: «أجد أن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لإجراء بحث في الإنترنت مخيب للآمال». وتتطلب نماذج اللغة التي تعتمد عليها برامج الذكاء الاصطناعي قدرات حاسوبية هائلة للتدريب على مليارات نقاط البيانات، الأمر الذي يستلزم خوادم قوية، وتضاف إلى ذلك الطاقة المستهلكة للاستجابة لطلبات المستخدمين.

وأوضحت أنه بدلاً من مجرد استخراج معلومات «كما يفعل محرك بحث للعثور على عاصمة دولة ما على سبيل المثال»، فإن برامج الذكاء الاصطناعي «تولّد معلومات جديدة»، ما يجعل العملية «أكثر استهلاكاً للطاقة». وأفادت وكالة الطاقة الدولية بأن قطاعَي الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة استهلكا نحو 460 تيراواط ساعة من الكهرباء في عام 2022، أي 2% من الإنتاج العالمي الإجمالي.

في عام 2020، شاركت لوتشيوني، وهي باحثة رائدة في تأثير الذكاء الاصطناعي على المناخ، في إنشاء أداة «كودكاربن» المخصصة للمطورين من أجل تحديد البصمة الكربونية التي يتركها تشغيل جزء من التعليمات البرمجية. وحالياً، تعمل لوتشيوني التي تترأس استراتيجية المناخ في شركة «هاغينغ فايس» الناشئة، وهي منصة لمشاركة نماذج الذكاء الاصطناعي ذات الوصول المفتوح، على إنشاء نظام اعتماد للخوارزميات.

وعلى غرار برنامج «إنرجي ستار» التابع لوكالة حماية البيئة الأميركية، الذي يمنح نقاطاً للأجهزة الإلكترونية استناداً إلى كمية الطاقة التي تستهلكها، سيمكّن هذا النظام من معرفة كمية الطاقة المستهلكة من منتج ذكاء اصطناعي بهدف تشجيع المستخدمين والمطورين على «اتخاذ قرارات أفضل». ومن أجل تطوير أداتها، تقوم لوتشيوني بتجربتها على نماذج ذكاء اصطناعي توليدي يمكن للجميع الوصول إليها، لكنها ترغب أيضاً في القيام بتجربتها على نماذج تجارية من «غوغل» و«أوبن إيه آي»، الشركة المطوّرة لبرنامج «تشات جي بي تي»، والتي مازالت متردّدة حتى الآن في الموافقة على ذلك.

ورغم التزام «مايكروسوفت» و«غوغل» بتحقيق الحياد الكربوني بحلول نهاية العقد، فإن الشركتين الأميركيتين شهدتا ارتفاعاً كبيراً في انبعاثاتهما من غازات الدفيئة عام 2023 بسبب الذكاء الاصطناعي: زيادة 48% لـ«غوغل» مقارنة بعام 2019، و29% لـ«مايكروسوفت» مقارنة بعام 2020. وقالت لوتشيوني «نحن بذلك نعمل على تسريع وتيرة أزمة المناخ»، داعية إلى مزيد من الشفافية لدى شركات التكنولوجيا. وأضافت أن الحل يمكن أن يأتي من الحكومات التي «تسير من غير هدى» في الوقت الحالي، لمعرفة ما هو موجود «في مجموعات البيانات أو طريقة تدريب الخوارزميات». وأشارت الباحثة إلى أن من الضروري أيضاً أن نشرح للناس ما الذي يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي فعله وما لا يمكنه فعله، وبأي ثمن.

وأظهرت لوتشيوني في دراستها الأخيرة أن إنتاج صورة عالية الوضوح باستخدام الذكاء الاصطناعي، يستهلك طاقة تعادل ما تستهلكه إعادة شحن بطارية الهاتف الخلوي إلى الحد الأقصى. وفي وقت يرغب فيه عدد متزايد من الشركات في دمج التكنولوجيا بشكل أكبر في الحياة اليومية، عبر روبوتات المحادثة والأجهزة المتصلة أو في عمليات البحث عبر الإنترنت، دعت لوتشيوني إلى «رصانة الطاقة». وشددت على أن «الفكرة هنا لا تكمن في معارضة الذكاء الاصطناعي، بل في اختيار الأدوات المناسبة واستخدامها بحكمة».

• أفادت وكالة الطاقة الدولية بأن قطاعَي الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة استهلكا نحو 460 تيراواط ساعة من الكهرباء في عام 2022، أي 2% من الإنتاج العالمي الإجمالي.