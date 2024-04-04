وزير الخارجية المصري يؤكد دعم بلاده للحكومة الفلسطينية الجديدة

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الخميس، على التزام بلاده الراسخ تجاه دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحكومته، لتنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير شكري، اليوم، مع محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني لتهنئته بتشكيل الحكومة الجديدة وتولي مهام منصبه، وفق المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد

وذكر المتحدث، في بيان صحفي، أن الوزير شكري شدد على مواصلة مصر تكثيف تحركاتها لإنفاذ التهدئة في قطاع غزة، والعمل على الحد من المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية وغزة.

وأوضح المتحدث أن الطرفين بحثا تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والانتهاكات اللإنسانية المتواصلة ضد سكان القطاع، حيث جددا التأكيد على حتمية تحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار حفاظاً على أرواح أبناء الشعب الفلسطيني، وضمان إنفاذ المساعدات بصورة كاملة ومستدامة، فضلاً عن تنسيق الجهود لدعم المساعي الجارية للاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقرار عضويتها الكاملة داخل الأمم المتحدة.

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني اعتزاز بلاده بالعلاقات الراسخة بين مصر ودولة فلسطين، وحرصه على تكثيف التنسيق والعمل المشترك مع مصر لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة والحد من تداعياتها الإنسانية، معرباً عن تقديره للدور المحوري الذي اضطلعت به مصر منذ بدء الأزمة، ومساعيها الممتدة لدعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.