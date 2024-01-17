علي راشد النعيمي: الإمارات حريصة على توطيد علاقات التعاون والشراكة مع دول العالم

أكد رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، رئيس وفد المجلس الدكتور علي راشد النعيمي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية أرمينيا، خلال لقائه نائب رئيس لجنة شؤون الدفاع والأمن في الجمعية الوطنية الأرمينية أرمين خاتشاتريان، أن دولة الإمارات حريصة على توطيد علاقات التعاون والشراكة مع دول العالم، وعلى تعزيز نهج التسامح وإعلاء قيم التعايش الإنساني بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.

حضر اللقاء وفد المجلس الوطني الاتحادي الذي يضم في عضويته كل من: سارة محمد فلكناز، ومحمد عيسى الكشف، ومروان عبيد المهيري، وأحمد مير هاشم خوري، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، أعضاء المجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، والدكتورة ناريمان الملا سفيرة الدولة لدى جمهورية أرمينيا.

وأشاد علي النعيمي بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أرمينيا، والتي تشهد تطورا متناميا متميزاً على مختلف الأصعدة، وتحظى برعاية واهتمام قيادتي البلدين الصديقين، منوها إلى أن هذه الزيارات تعزز من العلاقات بين الشعبين الصديقين، مشيرا إلى أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية والثقافية والحوار في الاستقرار والتعايش بين الشعوب.

من جهته رحب أرمين خاتشاتريان نائب رئيس شؤون الدفاع بوفد المجلس الوطني الاتحادي، مثمناً هذه الزيارة التي تعد فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البرلمانين والبلدين، مشيداً بالتقدم والتطور الكبير الذي تشهده دولة الامارات في شتى المجالات.

من جهة أخرى بحث علي راشد النعيمي ، مع سارجيس خاندانيان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الجمعية الوطنية الأرمينية، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين الجانبين، والتأكيد على أهمية توقيع مذكرة شراكة وصداقة لتأطير التعاون والعمل المؤسسي البرلماني.

وأشاد علي راشد النعيمي بمتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أرمينيا، وحرص حكومتي وقيادتي البلدين على تعزيزها لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والدفع بها نحو آفاق أوسع، خاصة وأن الشراكة الاقتصادية بينهما تشهد نمواً مستمراً، وتعتبر دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لأرمينيا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة.

من جهته أكد سارجيس خاندانيان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الجمعية الوطنية، على أهمية هذه الزيارة، وتفعيل التعاون عبر توقيع مذكرة تفاهم وتعاون برلماني بين الجانبين، للتنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان وفد المجلس الوطني الاتحادي قد عقد، جلسة مباحثات مع مجموعة الصداقة البرلمانية الأرمينية الإماراتية في الجمعية الوطنية لجمهورية أرمينيا برئاسة خاتشاتور سوكياسيان، حول تعزيز علاقات التعاون بين البرلمانين الصديقين.

وجرى خلال جلسة المباحثات التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية بما يواكب علاقات التعاون المتنامية بين البلدين في شتى المجالات.

وأكد علي النعيمي أهمية تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية بما يعزز من عمل الحكومات وتوجهاتها سيما في التعامل مع مختلف الموضوعات الوطنية والقضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه رحب خاتشاتور سوكياسيان بوفد المجلس الوطني الاتحادي، مؤكدا على أهمية تفعيل اجتماعات مجموعات الصداقة لتفعيل التعاون البرلماني بين الجانبين، وأشاد بمواقف دولة الإمارات الثابتة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، في ظل ما يشهده العالم من تطورات وتحديات كبيرة.