مسؤول مصري: إدخال 1048 طنا من الوقود إلى قطاع غزة حتى أمس الإثنين

أفاد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، اليوم الثلاثاء، بإدخال 1048 طنا من الوقود إلى قطاع غزة مع سريان الهدنة الإنسانية في مرحلتها الأولى التي انتهت أمس الاثنين.

وقال رشوان، في تصريح صحافي اليوم، إن "إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح إلى قطاع غزة بلغ 2263 شاحنة خلال هذه الفترة".

وأوضح أن حجم المساعدات الطبية، التي تم إدخالها إلى قطاع غزة حتى مساء أمس، بلغ 2812 طنا، وبلغ حجم المساعدات من المواد الغذائية 11427 طنا، والمياه 8583 طنا، فضلا عن 127 قطعة من الخيام والمشمعات، بالإضافة إلى 2418 طنا، من المواد الإغاثية الأخرى.

وأشار إلى أن مصر استقبلت في نفس الفترة، 566 مصابًا من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية ومعهم نحو 300 مرافق، إضافة إلى عبور 8691 شخصًا من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية، و1256 مصرياً، من قطاع غزة، وتسهيل دخول 421 فلسطينياً عالقا بمصر إلى القطاع.