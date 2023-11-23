السيسي: نسعى للحفاظ على الأمن القومي المصري بقوة الحكمة وحكمة القوة

ألقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، كلمة خلال فعالية "تحيا مصر وفلسطين" باستاد القاهرة جدد فيها رفض مصر بشكل حاسم مخططات تهجير الفلسطينيين سواء من غزة أوالضفة حفاظا على القضية الفلسطينية، حسبما أفادت "بوابة الأهرام" الإخبارية المصرية.

وقال السيسي إنه لا أحد يستطيع أن يزايد على مصر، حيث استقبلت خلال السنوات الماضية تسعة ملايين من الضيوف، مشيرا إلى أن "مصر هى الأساس فى دعم نضال الشعب الفلسطيني الشقيق".

وأوضح أن مصر كثفت اتصالاتها الدولية مع القادة والمسئولين لدعم فلسطين، وأن "السلام هو خيار الإنسانية ولو ظن أعداؤها غير ذلك، وتحيا مصر وتحيا فلسطين".

وأكد الرئيس المصري أن مصر ماضية في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، و "الحفاظ على الأمن القومي المصري المقدس متحلين بقوة الحكمة وحكمة القوة".

ونفى السيسي ما تردد عن إغلاق معبر رفح لافتا أنه "لم يغلق أبدًا وخلال الفترة الماضية هناك أقاويل ترددت عن ذلك".

وذكر أن إسرائيل قصفت معبر رفح من الجانب الفلسطيني أربع مرات، وأشار إلى أهمية الحفاظ على أرواح الأشخاص الذين ينقلون المساعدات والانتباه للإجراءات.

ونوه إلى تخصيص مطار العريش الدولي لاستقبال طائرات المساعدات من الخارج بإجمالي 158 رحلة جوية.

وأكد السيسي على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة لطاولة المفاوضات للوصول إلى سلام عادل وشامل.