القمة السعودية الافريقية تشدد على وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية

شدّد "إعلان الرياض" في ختام أعمال القمة السعودية - الإفريقية التي انعقدت في الرياض، اليوم الجمعة، على "ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة حماية المدنيين في غزة وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنسان".

وناقش المجتمعون، تطورات الأوضاع في فلسطين، وأعربوا عن "بالغ قلقهم حيال الكارثة الإنسانية في غزة"، بحسب "إعلان الرياض"، الصادر اليوم الجمعة في ختام القمة التي تراسها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان نيابة عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأكد المشاركون على "أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في الضغط على الجانب الإسرائيلي لإيقاف الهجمات الإسرائيلية والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكا صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية"، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس".

وشدد الحاضرون على "ضرورة السماح بتمكين المنظمات الدولية الإنسانية للقيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة خاصةً وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ودعم جهودها في هذا الشأن".

وأكد المجتمعون، على "ضرورة إنهاء السبب الحقيقي للنزاع المتمثل في الاحتلال الإسرائيلي، وأهمية تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي".

كما أكد القادة، على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحسن الجوار على أساس مبدأ المساواة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين الدول وفقاً للقانون الدولي.

كما بحثوا سبل تعزيز التعاون وتنسيق الجهود، وتبادل الخبرات، بما يخدم ويحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق الأمن والسلم في العالم.

وكان ولي العهد السعودي أكد في كلمته نيابة عن الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن المملكة والدول الأفريقية، تحرص على تعزيز التعاون بما يسهم في إرساء الأمن والسلام في المنطقة والعالم أجمع.

وقال :"وإننا إذ ندين ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف المدنيين واستمرار الانتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولي الإنساني؛ لنؤكد ضرورة وقف هذه الحرب والتهجير القسري، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام".