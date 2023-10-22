قافلة ثانية من المساعدات الإغاثية تدخل قطاع غزة من معبر رفح

دخلت 17 شاحنة مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، الأحد، لتكون ثاني دفعة من المساعدات الإغاثية تدخل القطاع.

وقالت مصادر أمنية وإغاثية في رفح إن القافلة الثانية من شاحنات المساعدات دخلت اليوم الأحد الجانب المصري من معبر رفح وجري تفتيشها قبل دخولها إلى قطاع غزة.

وأكد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري في محافظة شمال سيناء خالد زايد، أن الشاحنات تحوي كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية والمساعدات الإنسانية والأغذية.

ودفع الهلال الأحمر المصري بثلاث شاحنات مساعدات ضمن قافلة المساعدات التي دخلت المعبر، وفقاً لقناة القاهرة الإخبارية.

والدفعة الجديدة من شاحنات المساعدات مُحمّلة بالأدوية والأغذية والمواد الإغاثية اللازمة لإغاثة المصابين والحالات الإنسانية المتأزمة في القطاع المحاصر، الذي يعاني منذ ما يزيد على أسبوعين، قصفاً متواصلًا من قبل الجيش الإسرائيلي.

والسبت وصلت أول دفعة من مساعدات الإغاثة إلى القطاع على متن 20 شاحنة، تحمل غالبيتها أدوية وأغذية.