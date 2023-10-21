السيسي يؤكد رفض الشعب المصري تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى، فى افتتاح قمة القاهرة للسلام، اليوم السبت، أن كل أبناء الشعب المصري يرفضون تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر، وقال السيسى إن حل القضية الفلسطينية ليس من خلال التهجير، ولكن بمنح الفلسطينيين حقهم فى إقامة دولتهم المستقلة.

وأضاف السيسي أن "تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر أبداً، مضيفاً أن "مصر تدين ترويع المدنيين".

وتابع: "نلتقي اليوم بالقاهرة في أوقات صعبة تمتحن إنسانيتنا، وشعوب العالم كله تترقب مواقفنا في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة اتصالًا بالتصعيد العسكري في إسرائيل والأرض الفلسطينية"، مؤكداً أن مصر لم تألو جهدا ليلا ونهارا لإيصال المساعدات لغزة ولم تغلق معبر رفح يوماً إلا أن القصف الإسرائيلي حال دون عمله.

وأضاف: "دعوني أتساءل.. أين قيم الحضارة الإنسانية التي شيدناها تجاه ما يحدث في غزة " مشددا على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأكد السيسي أن مصر تعبر عن صدمتها من صمت المجتمع الدولي تجاه ترك سكان غزة يعانون من التجويع والتهجير القسري، مشيرا إلى أن الحل هو حصول الفلسطينيين على حقوقهم في دولة مستقلة.