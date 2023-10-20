لافروف يلتقي كيم جونغ أون ويندد بسياسات واشنطن «الخطرة»

اجتمع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أمس، بعدما ندد بسياسة الولايات المتحدة «الخطرة» حيال بيونغ يانغ. وأشاد لافروف بكوريا الشمالية، معتبراً أنها «جارة مقرّبة، وشريك تاريخي» لروسيا، خلال الاجتماع الذي استمر أكثر بقليل من ساعة، وفق ما جاء في بيان لوزارة الخارجية.



وفي وقت سابق من أمس، ندد لافروف بما وصفها سياسة الولايات المتحدة «الخطرة»، حيال كوريا الشمالية، فيما أشاد بـ«مستوى استراتيجي جديد» من العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ.



وقال لافروف للصحافيين، وفق ما نقلت عنه وكالات أنباء روسية «على غرار أصدقائنا الكوريين الشماليين، نشعر بقلق بالغ من تكثيف الأنشطة العسكرية للولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية في المنطقة، ومن سياسات واشنطن».



ونقلت تقارير إعلامية عن لافروف قوله لوزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي، إنه «بعد هذه القمة التاريخية.. يمكننا أن نقول بثقة إن العلاقات وصلت إلى مستوى نوعي جديد واستراتيجي».



وأفادت وسائل إعلام روسية بأن موسكو تسعى لمساعدة كوريا الشمالية في احتياجاتها في مجال الطاقة. ونقلت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية عن لافروف قوله «نقدّر بشكل كبير دعمكم المبدئي والواضح لما تقوم به روسيا في ما يتعلق بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا».